Trump a pus ochii pe Transilvania. Președintele SUA are planuri mari cu regiunea din România

Trump Organization își extinde afacerile globale și își îndreaptă atenția spre România, urmând să dezvolte un complex de lux în Cluj, aproape de Pata Rât, o zonă afectată de deșeuri și locuită de comunitatea romă.

Amplasamentul ales se află lângă una dintre cele mai mari gropi de gunoi din regiune și lângă o fostă groapă de deșeuri medicale, conform documentelor citate de The New York Times.

Proiectul ar reînvia un vechi plan imobiliar blocat în Cluj din cauza corupției guvernamentale și ar asocia numele lui Trump cu apartamente de lux și un teren de golf, situate aproape de o așezare informală unde romii au fost mutați să trăiască lângă deșeuri toxice.

„Încearcă să vândă oamenilor iluzii. Arată clădirile din sticlă și nu arată ghetoul, sau cât de aproape este de groapa de gunoi”, a declarat Alex Fechete, activist pentru dreptul la locuință.

În schimb, cei din echipa lui Trump s-au arătat încântați de acest proiect.

„Suntem extrem de entuziasmați de proiectele noastre din București și Cluj, care marchează primele noastre inițiative în România”, a declarat un purtător de cuvânt al Trump Organization.

Cei din echipa liderului american au anunțat că vor să își pună amprenta asupra acestui oraș din centrul țării.

„Trump Organization așteaptă cu nerăbdare să aducă clădiri cu adevărat emblematice în aceste orașe minunate - clădiri care vor reflecta cele mai înalte standarde de design și calitate, redefinind în același timp silueta dinamică a fiecărui oraș”, a mai spus purtătorul de cuvânt.

Proiectul este coordonat împreună cu doi parteneri locali. Primul este SDC Properties, condus de Ștefan Berciu, care a început deja demersurile pentru obținerea autorizațiilor.

Al doilea este Avram Gal, politician și antreprenor local. Gal a deschis un restaurant specializat în fripturi, care a promovat în mediul online„cel mai scump burger din România” - un sandviș decorat cu foiță de aur, vândut la prețul de 6.200 de euro (aproximativ 7.100 de dolari).

„Sunt implicat în acest proiect în calitate de prieten al familiei, nu de consultant”, a declarat Gal.

Motivul pentru care familia Trump a ales România pare legat de popularitatea președintelui în țară, potrivit sursei. La începutul celui de-al doilea mandat, planurile de a face afaceri în România au început să prindă contur.

Berciu a zburat la Washington pentru învestirea președintelui american, alături de Gal, iar ulterior s-au deplasat la Mar-a-Lago pentru a se întâlni cu Eric Trump, fiul președintelui care conduce Trump Organization.

Amplasamentul din Cluj se află la poalele Munților Carpați, la mai mult de patru ore de mers cu mașina de Castelul Bran. Așezarea romă improvizată Pata Rât există de zeci de ani, iar locuitorii își petrec zilele căutând obiecte de valoare printre mormanele de gunoi. În prezent, se estimează că în zonă locuiesc aproximativ 3.000 de persoane. Broșura de vânzări a SDC Properties situează terenul de golf și apartamentele de lux sub marca Trump.

Adrian Gurzău, fost politician român condamnat pentru corupție, a declarat că în jurul anului 2022 a pus la cale un plan de construire a unui complex comercial și rezidențial cu heliport și legătură funiculară către aeroport. El l-a cooptat pe Berciu ca partener și a sugerat implicarea Trump Organization.

„Pentru o clădire ca aceasta, ai nevoie de cireșa de pe tort”, a spus Gurzău.

Deși amplasamentul era expus riscului de alunecări de teren, investitorii au acceptat planul, iar echipele de construcție au pus bazele primei clădiri a ceea ce urma să se numească Transylvania Smart City.

În 2023, un fost ministru implicat în proiect a fost condamnat pentru luare de mită și spălare de bani, iar terenul a rămas practic abandonat. În același timp, Gurzău este implicat într-un litigiu privind proprietatea vizată de Trump Organization. El susține că Berciu l-a exclus din proiect în timpul unei dispute legate de datorii și s-a asociat cu familia Trump.

Ștefan Berciu a declarat că proiectul va continua doar pe terenuri cu drepturi de proprietate clare.

„Trump nu-și poate permite, și nici noi, să construim pe terenurile altora”, a explicat el.

Investiția planificată în Cluj face parte dintr-o serie de extinderi globale ale Trump Organization și profită de acordurile de licențiere internaționale care au generat zeci de milioane de dolari în 2024. Complexul va include apartamente de lux, teren de golf, tiroliană și parc de aventuri, însă se confruntă cu provocări sociale, de mediu și juridice legate de amplasament