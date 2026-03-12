Prețul unei garsoniere de 18 mp într-un oraș din Croația stârnește invidie printre proprietarii din Cluj

Creșterea constantă a chiriilor în Croația a generat reacții puternice în rândul locuitorilor, iar un caz din orașul Zadar a atras atenția asupra situației de pe piața imobiliară. Nemulțumit de costurile tot mai ridicate ale locuințelor, un bărbat a ales să se mute într-un apartament foarte mic, de doar 18 metri pătrați, pentru care plătește 500 de euro pe lună, potrivit publicației Blic.

Decizia a fost luată după ce chiria pentru apartamente mai spațioase a crescut semnificativ în regiune. Locuințele de aproximativ 65 de metri pătrați ajunseseră să coste în jur de 700 de euro pe lună, chiar dacă erau nemobilate și într-o stare modestă.

Bărbatul a povestit experiența sa pe rețelele sociale, explicând că s-a mutat frecvent în diferite zone din Dalmația din cauza prețurilor ridicate ale chiriilor.

În relatarea sa, bărbatul spune că opțiunile mai ieftine sunt greu de găsit și, de cele mai multe ori, implică compromisuri majore în ceea ce privește condițiile de locuit sau amplasarea.

„Nu ai nicio opțiune. Toate apartamentele sunt la prețuri mari. Un apartament la un preț decent se află într-un loc izolat, într-o casă privată, la subsolul unei garsoniere. De asemenea, îți cer un depozit de 400 de euro pentru a nu deteriora mobilierul de lux.”

Postarea sa a generat numeroase reacții pe internet și a deschis o discuție mai amplă despre costurile ridicate ale locuințelor și despre lipsa unor reguli stricte pe piața chiriilor din Croația.

În urma dezbaterilor apărute online, unii utilizatori au făcut comparații cu alte țări europene în care piața chiriilor este mai bine reglementată, iar autoritățile pot interveni atunci când apar probleme.

Analizele realizate ulterior au arătat că raportul dintre suprafața locuințelor și prețul acestora diferă semnificativ de la o țară la alta. Potrivit calculelor făcute de un specialist în credite ipotecare, România se află într-o poziție avantajoasă în această comparație.

O analiză comparativă realizată la nivel european arată că piața imobiliară din România continuă să fie considerată una dintre cele mai accesibile pentru cumpărători, oferind oportunități mai bune în raport cu alte state din regiune.