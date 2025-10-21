Politica

Siegfried Mureșan, despre propunerea PSD: Când un politician vrea să îngroape o temă, sugerează un grup de lucru

Comentează știrea
Siegfried Mureșan, despre propunerea PSD: Când un politician vrea să îngroape o temă, sugerează un grup de lucruSiegfried Mureșan. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a declarat că, atunci când un politician „vrea să îngroape o temă”, sugerează formarea unui grup de lucru și introduce „cât mai multor proceduri birocratice”. „Adevărul este că PSD-ul este partidul care s-a opus mereu reformelor”, a mai scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Siegfried Mureșan: PSD s-a opus mereu reformelor

Europarlamentarul PNL a declarat că un politician care intenționează să amâne sau să ascundă o temă propune, de regulă, constituirea unui grup de lucru cât mai amplu.

„Apoi propune cât mai multă birocraţie. Totul pentru a nu rezolva problema”, a mai adăugat Siegfried Mureșan. Potrivit acestuia, „adevărul este că PSD-ul este partidul care s-a opus mereu reformelor”.

„România nereformată va fi săracă şi dezbinată”

Siegfried Mureșan a afirmat că majoritatea românilor își doresc reforme, modernizare, dezvoltare și corectarea nedreptăților. El a spus că, dacă PSD va continua să apere nedreptățile, câștigul electoral va reveni la AUR.

Explozia din Rahova. Potrivit raportului INSEMEX, o țeavă exterioară de gaze era fisurată
Explozia din Rahova. Potrivit raportului INSEMEX, o țeavă exterioară de gaze era fisurată
Doru Octavian Dumitru, la spital. Familia comediantului: Trece prin momente dificile de sănătate
Doru Octavian Dumitru, la spital. Familia comediantului: Trece prin momente dificile de sănătate

„Nedreptăţile din societate vor fi sursă de capital politic pentru extremişti, populişti şi toţi cei care vor să dezbine. România nereformată va fi săracă şi dezbinată. Doar România reformată poate fi unită şi puternică”, a continuat europarlamentarul.

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu. Sursa foto: dreamstime.com

Grindeanu a plecat de la ședință după ce propunerea PSD a fost refuzată

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după decizia CCR privind pensiile magistraților, că va propune partenerilor din coaliție formarea rapidă a unui grup de lucru care să elaboreze o nouă variantă a legii.

Cu toate acestea, în ședința de astăzi a coaliției, propunerea a fost respinsă, iar Grindeanu a plecat. Ulterior, acesta a scris într-o postare pe Facebook că reformele din justiție sunt urgente și necesare, dar acestea trebuie făcute „prin dialog real, cu respect față de instituțiile statului”, nu prin decizii unilaterale.

„Toți actorii politici trebuie să colaboreze și am cerut acest lucru în numele PSD. Din păcate, unii mânați mai mult de orgoliu și mai puțin de rațiune, vor să facă aceiași pași care, în trecut, au dus la eșec — riscând de această dată un deznodământ și mai grav: respingerea pe fond”, a mai scris acesta.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:35 - Grindeanu, despre refuzul lui Bolojan privind propunerea PSD: Pune prea mult orgoliu
23:24 - Fenomenul straniu de pe Lună: Ce sunt luminile misterioase care apar din senin
23:15 - Siegfried Mureșan, despre propunerea PSD: Când un politician vrea să îngroape o temă, sugerează un grup de lucru
23:06 - Violonistul Cristian Botgros a câştigat lupta pentru viaţă. Nepotul dirijorului orchestrei „Lăutarii” a fost externat
22:55 - Explozia din Rahova. Potrivit raportului INSEMEX, o țeavă exterioară de gaze era fisurată
22:47 - Pătura electrică, o metodă ieftină de a te încălzi. Ce trebuie să știi înainte de folosire

HAI România!

Noua ipoteză despre explozia din Rahova
Noua ipoteză despre explozia din Rahova
"Puneți-mă Ministru de Reducere a Cheltuielilor!"
"Puneți-mă Ministru de Reducere a Cheltuielilor!"
Cine sapă groapa economiei României. Mohammad Murad, avertisment FĂRĂ PRECEDENT
Cine sapă groapa economiei României. Mohammad Murad, avertisment FĂRĂ PRECEDENT

Proiecte speciale