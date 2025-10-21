Siegfried Mureșan, despre propunerea PSD: Când un politician vrea să îngroape o temă, sugerează un grup de lucru

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a declarat că, atunci când un politician „vrea să îngroape o temă”, sugerează formarea unui grup de lucru și introduce „cât mai multor proceduri birocratice”. „Adevărul este că PSD-ul este partidul care s-a opus mereu reformelor”, a mai scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Europarlamentarul PNL a declarat că un politician care intenționează să amâne sau să ascundă o temă propune, de regulă, constituirea unui grup de lucru cât mai amplu.

„Apoi propune cât mai multă birocraţie. Totul pentru a nu rezolva problema”, a mai adăugat Siegfried Mureșan. Potrivit acestuia, „adevărul este că PSD-ul este partidul care s-a opus mereu reformelor”.

Siegfried Mureșan a afirmat că majoritatea românilor își doresc reforme, modernizare, dezvoltare și corectarea nedreptăților. El a spus că, dacă PSD va continua să apere nedreptățile, câștigul electoral va reveni la AUR.

„Nedreptăţile din societate vor fi sursă de capital politic pentru extremişti, populişti şi toţi cei care vor să dezbine. România nereformată va fi săracă şi dezbinată. Doar România reformată poate fi unită şi puternică”, a continuat europarlamentarul.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după decizia CCR privind pensiile magistraților, că va propune partenerilor din coaliție formarea rapidă a unui grup de lucru care să elaboreze o nouă variantă a legii.

Cu toate acestea, în ședința de astăzi a coaliției, propunerea a fost respinsă, iar Grindeanu a plecat. Ulterior, acesta a scris într-o postare pe Facebook că reformele din justiție sunt urgente și necesare, dar acestea trebuie făcute „prin dialog real, cu respect față de instituțiile statului”, nu prin decizii unilaterale.

„Toți actorii politici trebuie să colaboreze și am cerut acest lucru în numele PSD. Din păcate, unii mânați mai mult de orgoliu și mai puțin de rațiune, vor să facă aceiași pași care, în trecut, au dus la eșec — riscând de această dată un deznodământ și mai grav: respingerea pe fond”, a mai scris acesta.