Social Și mai multă birocrație pentru companiile românești: sustenabilitatea







Peste 5.000 de companii din România, din 2025, conform Deloitte, vor trebui să se conformeze noilor cerințe europene și să elaboreze rapoarte privind sustenabilitatea. Această obligație face parte dintr-un proces de aliniere la standardele ESG ale Uniunii Europene. Acesta promovează transparența și responsabilitatea în domeniul mediului, societății și guvernanței.

Raportarea va face parte din situațiile financiare ale respectivelor companii. Acestea trebuie să respecte standardele europene în domeniu. Multe companii locale sunt încă în stadiul de început în abordarea sustenabilității la nivel de business. Lipsa de competențe, informații și exemple concrete de soluții practice le ține pe loc.

Sustenabilitatea, un concept abstract în România

,,Pentru mulți antreprenori și manageri români, sustenabilitatea ȋncă este un concept abstract și nu le este clar cum să o implementeze ȋn afacerile pe care le conduc. Pentru a le veni ȋn ajutor, la IMM Club, am dedicat o lună ȋntreagă sustenabilității. Am adus ȋmpreună peste 700 de antreprenori, manageri, executive și specialiști, ȋn cadrul a cinci evenimente, unde am pus accentul pe abordări practice ale conceptului ESG.

Experții ȋn domeniu au vorbit despre soluții clare și aplicabile, precum: reducerea deșeurilor prin economia circulară, utilizarea energiei regenerabile pentru a înlocui combustibilii fosili, optimizarea consumului de apă și energie, reducerea emisiilor de carbon prin planuri de decarbonizare și auditarea lanțurilor de aprovizionare pentru a asigura condiții etice și impact redus asupra mediului. Evitarea greenwashing-ului este esențială. Astfel de inițiative oferă beneficii concrete – costuri mai mici, atragerea de talente și investiții și o reputație mai bună”, spune Melinda Morariu, Director General IMM Club.

Raportarea privind sustenabilitatea companiilor (CSRD) nu mai este opțională. Aceasta devine obligatorie pentru tot mai multe companii din România. Directiva europeană privind CSRD a fost deja transpusă în legislația națională anul acesta prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 85/2024, Norma ASF nr. 4/2024 și Ordinul BNR nr. 1/2024. Anul viitor, aproximativ 5.300 de firme vor trebuie să realizeze rapoarte CSRD, verificate de auditori independenți.

Raportarea CSRD

Companiile sunt supuse directivei. Standardele Europene de Raportare Sustenabilă (ESRS) includ 85 de cerințe și peste 1.100 de puncte de date. De asemenea, trebuie să furnizeze nu doar informații retrospective, ci și prospective, respectiv politici și planuri de acțiune ESG cu obiective și indicatori de performanță.

Raportarea CSRD se aplică, în prezent, companiilor mari listate la bursă. Este foarte probabil ca, în decursul următorilor patru ani, să se extindă și către întreprinderile mici și mijlocii. Deja tot mai multe companii mari, fonduri de investiții și bănci țin cont de evaluările privind sustenabilitatea în deciziile lor de stabilire a parteneriatelor, investiții sau acordare de împrumuturi.

Nivelul de pregătire al companiilor locale obligate să realizeze raportul CSRD nu este însă unul ridicat. Nici chiar în cazul celor mari, așa cum arăta un studiu Global ESG Monitor. Acesta plasa în 2022 țara noastră pe ultimul loc în clasamentul global care a evaluat nivelul de pregătire în ceea ce privește raportarea ESG.

Soluții concrete în pentru sustenabilitate

Prima ediție a „Lunii sustenabilității” organizată de IMM Club a inclus o suită de cinci evenimente exclusive. Acestea au scos ȋn evidență abordări explicative și practice ale conceptului ESG. Evenimentele dedicate au reunit peste 700 de antreprenori, executivi de top și manageri, specialiști în sustenabilitate, ESG și circular economy, experți din zona de banking, accounting și insurance, dar și din diverse alte domenii impactate de raportarea CSRD.

Suita de evenimente „Luna sustenabilității IMM Club” a inclus trei workshop-uri axate pe soluții și exemple concrete, din România, dar și de peste hotare. Prin intermediul cerințelor ESG pot fi transpuse în politicile și procesele companiilor. Unul dintre ele a fost susținut de către Craig Matthews, Senior Innovation Consultant la Science Park Graz, incubator high-tech din Austria. Acesta a explicat modul practic prin care principiile ESG pot fi implementate în produse, servicii și soluții sustenabile. Abordările din cadrul workshop-urilor au fost variate. Au abordat o gamă largă de subiecte de actualitate, de la „creditele verzi” și antreprenoriatul sustenabil, la provocările implementării de soluții durabile în industria alimentară.

„Luna sustenabilității IMM Club” a inclus și un eveniment dedicat prezentării proiectelor de succes în domeniul sustenabilității și a modalităților prin care cerințele CSRD pot fi transpuse în practică și pot fi replicate sau servi ca sursă de inspirație pentru antreprenorii români.

SustaIMMability

Suita de evenimente dedicate sustenabilității s-a încheiat cu evenimentul de lansare a SustaIMMability – Calea către dezvoltare durabilă. SustaIMMability este un proiect multianual ce are ca scop însușirea și integrarea cunoștințelor despre sustenabilitate în acțiuni concrete și eficiente, direcționate către dezvoltarea durabilă a IMM-urilor din România. Evenimentul a abordat teme critice pentru companiile mici și mijlocii locale, de la prezentarea conceptului de sustenabilitate şi integrarea principiilor ESG în business, până la modul în care acestea vor afecta modul de acordare a creditelor, managementul riscului, contabilitatea şi raportările companiilor, subiecte explicate pe larg de Codruţ Nicolau, fondator Sustain Future şi expertul proiectului SustaIMMability.

Programul multianual lansat de IMM Club oferă companiilor oportunități de a se informa despre cele mai eficiente practici şi strategii. Ele permit transformarea sustenabilității într-un avantaj competitiv real. Astfel, în 2025, SustaIMMability își propune să desfășoare o serie de activități și inițiative. Acestea sunt menite să ajute IMM-urile în tranziția către sustenabilitatea în afaceri, precum:

Webinarii și workshop-uri introductive în sustenabilitate și ESG pentru comunitatea IMM Club; Workshop-uri ESG pentru mass-media; Parteneriate cu entități relevante și experți naționali și internaționali; Organizarea de sondaje și chestionare pentru mediul de afaceri; Identificarea de soluții sustenabile adecvate pentru IMM-uri; Evenimente regionale (Iași – aprilie 2025, Cluj – septembrie 2025); Conferința națională (București - octombrie 2025); Lansarea unui newsletter lunar dedicat sustenabilității.

Despre IMM Club

IMM Club este o platformă dedicată de colaborare, inovare și creștere sustenabilă în antreprenoriat, care sprijină și inspiră antreprenorii români în construirea de afaceri durabile, responsabile și inovatoare, prin educație, parteneriate și schimb de cunoștințe. IMM Club facilitează accesul la resurse valoroase, soluții sustenabile și platforme de networking, unde antreprenorii pot împărtăși cunoștințe, experiențe, idei și opinii. Acestea contribuie la dezvoltarea comună și oferă oportunitatea de a întâlni specialiști și experți din diverse domenii.

Printre proiectele desfășurate de IMM Club se numără: „Secretele Antreprenorului de Succes” – evenimente dedicate dezvoltării mediului antreprenorial local, „IMMpact MAXIM” – workshop-uri cu teme de interes pentru IMM-uri, „Dual NextGen” – proiect de promovare și dezvoltare a învățământului dual și de susținerea a implicării IMM-urilor în această formă de educație.