Sfârșitul tragic al războinicilor din pluș

Am fost probabil ultimul client din acea seară din Mega. Am ieșit în față și am dat masca sub bărbie. Aerul mirosea a salcâm și a dezinfectant. E răcoare, dar vara pare că va învinge definitiv cea mai urâtă primăvară pe care am trăit-o vreodată. O primăvară în care locul enervantului puf de plop, aerul a fost plin de războinicii de pluș.