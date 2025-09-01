EVZ Special

Severin-Turcescu, sezon nou. Hai live de la 12:00

Adrian Severin și Robert Turcescu reîncep dialogurile de luni, într-un podcast fără menajamente despre evenimentele de actualitate.

Vorbim despre asumarea răspunderii guvernului, despre vizita Ursulei în România și vizitele mai marilor UE la Chișinău, dar și despre sondajul care arată că ucrainenii nu-l mai vor pe Zelenski.

De la 12.00, live, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro

Începutul școlii, povară pentru părinți. Nu ajung 600 de lei pentru rechizite
Atac cu cuțitul în București. O persoană a fost înjunghiată în plină stradă
