Serialul „Las Fierbinți”, în atenția CNA. Episodul cu Ilie Bolojan, perceput ca o aluzie politică

Serialul „Las Fierbinți” revine în vizorul Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), după ce numele premierului Ilie Bolojan este menționat într-un nou episod. Replica „Mie îmi place de Bolojan! E bizon” a stârnit controverse în rândul telespectatorilor, iar autoritatea de reglementare a confirmat că va analiza situația, la doar câteva zile după scandalul privind menționarea ministrului Radu Miruță, notează publicația Gândul.

Într-un episod anterior, personajele discutau despre „comisii” și „dosare penale”, iar numele ministrului USR Radu Miruță era rostit direct într-un context care a fost interpretat drept o formă de propagandă:

„Cică l-a pus Bolojan pe Miruță să facă niște comisii și am dat de dracu, Robi, că ăsta chiar le face.”

Numeroși telespectatori au considerat scena o promovare mascată a unui politician, determinând CNA să se autosesizeze. Ulterior, PRO TV a transmis că „Las Fierbinți este o operă de ficțiune, iar orice asemănare cu personajele reale este întâmplătoare.”

În primul episod din sezonul 27, intitulat „În slujba cetățeanului”, două personaje din biroul primarului Vasile discută despre actualul premier într-un dialog care pare inspirat dintr-un discurs electoral: „Mie îmi place de Bolojan! E bizon. Zice că face și eu cred că o să facă ce zice, nu ca alții.”

Replica este urmată de o ironie: „Mie de aia nu-mi convine de el, că face ce zice. Mi-a tăiat pensia de handicap.”

Aceeași sursă precizează că srialul „Las Fierbinți” include și plasări de produse ale companiei European Drinks, deținută de frații Micula, oameni de afaceri care au fost asociați în trecut cu Ilie Bolojan, pe vremea când acesta era prefect de Bihor.

După apariția celor peste 250.000 de telegrame diplomatice publicate de Wikileaks, numele lui Ilie Bolojan apărea într-una dintre notele semnate de ambasadorul SUA la București de la acea vreme, Nicholas Taubman, care nota că acesta s-a opus „în două domenii cheie de dezvoltare” a municipiului Oradea – modernizarea transportului public cu tramvaie Siemens și dezvoltarea unei gropi ecologice de deșeuri – pe motiv că „vânzătorii selectați erau prea scumpi.”

În aceeași telegramă, Taubman menționa că numirea lui Ilie Bolojan ca prefect ar fi fost o „alegere surpriză”, speculându-se că sprijinul fraților Ioan și Viorel Micula, proprietarii grupului European Drinks, ar fi avut un rol important în promovarea acestuia.