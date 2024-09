International Atac armat asupra unui fost jucător de la Fenerbahçe: M-au împușcat la ieșirea din televiziune. Foto







Serhat Akın, fost fotbalist la Fenerbahçe, a fost rănit la picior în urma unui atac armat, după ce a părăsit o emisiune TV la care a participat.

Serhat Akin, împușcat după comentariile făcute la TV

Serhat Akın, fost jucător de fotbal și comentator TV, care l-a criticat pe președintele Fenerbahçe, Ali Koç, cu cuvinte dure în emisiunea la care a participat, a postat pe social media după atac: „Mi-au împușcat picioarele după program, ultimul nostru cuvânt este Fenerbahce”.

Sursa foto: x.com

Serhat Akin a fost transportat la un spital privat din Ataşehir. Între timp s-a aflat că starea de sănătate a lui Akın este bună.

Echipele de poliție au investigat locul faptei și au început lucrările pentru a prinde atacatorul sau atacatorii. Între timp, o anchetă asupra atacului a fost declanșată de către Parchet.

Clubul Fenerbahçe a condamnat atacul armat asupra lui Akın

Declarația făcută de club: „Condamnăm atacul armat asupra fostului nostru fotbalist Serhat Akın. Îi dorim însănătoșire grabnică. Ne așteptăm ca făptașii să fie trași la răspundere în fața justiției, cât mai curând posibil”.

„Am aflat cu mare regret că fostul jucător al echipei naţionale Akin a fost rănit la picior în urma unui atac armat”, a transmis, de asemenea TFF, și continuă: „Condamnăm ferm atacul odios şi îi dorim lui Serhat Akin o recuperare rapidă”.

Antrenorul naționalei și fot coleg de echipă l-a vizitat la spital pe Serhat Akın. După vizită a făcut câteva declarații jurnaliştilor în care a spus: „Sigur că e prost dispus, probabil că mâine îl vor duce la operație”

Antrenorul a mai declarat că a dorit mult să fie aici acolo pentru el; „E fratele meu, am avut experiențe grozave împreună. Am experimentat și tristețe și bucurie. Imediat ce am auzit, am venit la el. Nimic nu pare să fie grav. Serhat Akin, în vârstă de 43 de ani, a fost selecționat de 16 ori la echipa naționalei din Turcia între anii 2002 şi 2006.