Gloanțe pentru premier. Robert Fico, vizat de noi amenințări

Robert Fico, premierul populist al Slovaciei, susține că a fost ținta unor amenințări. El a scăpat, în primăvară, dintr-un atentat, în orașul Handlova.

Incidentul s-a petrecut miercuri, 25 septembrie, în timp ce premierul slovac se afla în sediul guvernului. Poliția a demarat o anchetă pentru a vedea cine este în spatele amenințărilor.

Premierul susține că a primit un glonte, într-un plic de corespondență, direct la biroul său din sediul guvernului. Scrisoarea a fost transmisă de un necunoscut, însă mesajul este evident, susține Robert Fico. Este vorba despre o nouă amenințare, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Plicul este în prezent examinat de personalul Oficiului pentru Protecția Funcționarilor Publici și Misiunile Diplomatice din Slovacia.

Acest incident vine la câteva luni după tentativa de asasinat care l-a vizat pe premierul slovac, aflat într-o vizită în orașul Handlova.

La 15 mai, premierul slovac Robert Fico a fost împușcat, în orașul Handlová, la finalul unei ședințe de guvern. Potrivit martorilor care au asistat la incidentul respectiv, el s-a apropiat de un grup de oameni care l-au salutat. În acel moment au fost auzite mai multe focuri de armă, iar premierul slovac s-a prăbușit la pământ, rănit.

Potrivit informațiilor de la momentul atentatului, Robert Fico a fost împușcat în piept și în abdomen. El a fost internat de urgență și a suferit o intervenție chirurgicală destul de complicată. Operația a durat aproape cinci ore, însă premierul a fost salvat.

Tentativa de asasinat a fost comisă de un bărbat în vârstă de 71 de ani, Juraj Cintula. Acesta a fost asociat un grup paramilitar pro-rus Slovenskí Branci (SB). Juraj Cintula a fost reținut de autorități și acuzat de terorism.

În prima apariție publică după tentativa de asasinat, prim-ministrul Slovaciei a dat vina pe opoziția democratică. Robert Fico conduce un guvern populist care urmează modelul Ungariei.

Atât el, cât și colegii săi de partid au atacat presa independentă, instituțiile anticorupție, dar și reprezentanții partidelor din opoziția democrată. Admirator și susținător al luil Vladimir Putin, premierul Fico îndreaptă Slovacia spre un regim iliberal precum cel din Ungaria.

De altfel, discursul său are multe elemente din mesajele de propagandă, anti-europene, pe care le transmite Moscova.

Slovak Prime Minister Fico, who was assassinated on May 15, received an envelope with a bullet this morning, - Aktuality

The envelope was delivered directly to the government office. pic.twitter.com/1F8pEr45tr

— NEXTA (@nexta_tv) September 25, 2024