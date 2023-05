Serena Williams, mamă pentru a doua oară. Marele anunț despre noua sa sarcină a fost făcut la Met Gala

Serena Williams, care a decis să se retragă din tenis după US Open-ul de anul trecut, și soțul ei, Alexis Ohanian, sunt deja părinții unei fetițe pe nume Alexis Olympia Ohanian Jr., născută în anul 2017. La Met Gala, Serena a purtat o rochie Gucci şi bijuterii Tiffany.

Serena William așteaptă cel de-al doilea copil

„Am fost atât de entuziasmată când Anna Wintour ne-a invitat pe toţi 3 la Met Gala”, a scris Williams pe Instagram cu fotografii în care apare cu burtică de gravidă.

În timpul unui interviu pe covorul roșu acordat LaLa Anthony pentru Vogue, marea jucătoare de tenis a declarat că este încântată să împărtășească în sfârșit marele ei secret cu lumea, dezvăluind că se simte bine că nu mai trebuie să se ascundă.

„Mă simt bine acum. Pot să respir”, a spus sportiva. „Nu mai trebuie să mă mai ascund”, potrivit news.ro.

Sportiva, la un pas de moarte după nașterea primului copil

După ce s-a retras din tenis, Serena Williams s-a dedicat familiei, îngrijindu-se de fiica sa, Alexis Olympia. Serena Williams s-a căsătorit în anul 2017 cu antreprenorul american de origine armeană Alexis Ohanian, în vârstă de 39 de ani. Ea a vorbit despre un moment dificil din viața ei, din 2017, când a fost la un pas de moarte. S-a întâmplat după nașterea fiicei sale, Olympia.

La 24 de ore după naștere, medicii i-au descoperit în abdomen un hematom și a fost supusă unei intervenții chirurgicale de urgență. Pentru o perioadă, campioana de tenis a fost în pericol de moarte, dat fiind că sângele coagulat putea să-i ajungă în plămâni.

„Aproape am murit după ce am născut-o pe Olympia. Plaga cezariană s-a deschis în timpul tusei intense pe care am îndurat-o ca un rezultat al emboliei. Doctorii au găsit un hematom mare, o umflare a sângelui coagulat în abdomenul meu. Am primit o procedură pentru prevenirea sângelui coagulat care ar fi putut ajunge la plămâni”, a mai mărtusit Serena Williams.