Serena Williams a fost la un pas de moarte. Fosta campioană de tenis a suferit o intervenție de urgență

În vârstă de 41 de ani, Serena Williams este una dintre cele mai importante jucătoare de tenis din istoria acestui sport. Chiar dacă s-a retras din activitate în urmă cu câteva luni, în septembrie 2022, palmaresul ei rămâne un obiectiv greu de atins pentru mulți sportivi.

Pe parcursul carierei sale care s-a întins de-a lungul a două decenii, a dominat sportul alb cucerind aproape 100 de trofee, la simplu și la dublu. Serena Williams a câștigat 73 de turnee de simplu și 23 la dublu.

După ce s-a retras din tenis, Serena Williams s-a dedicat familiei, îngrijindu-se de fiica sa, Alexis Olympia. Serena Williams s-a căsătorit în anul 2017 cu antreprenorul american de origine armeană Alexis Ohanian, în vârstă de 39 de ani.

Serena Williams a fost la un pas de moarte

De curând, ea a vorbit despre un moment dificil din viața ei, din 2017, când a fost la un pas de moarte. S-a întâmplat după nașterea fiicei sale, Olympia.

La 24 de ore după naștere, medicii i-au descoperit în abdomen un hematom și a fost supusă unei intervenții chirurgicale de urgență. Pentru o perioadă, campioana de tenis a fost în pericol de moarte, dat fiind că sângele coagulat putea să-i ajungă în plămâni.

Conștientă de pericolul uriaș prin care a trecut, Serena Williams le este recunoscătoare medicilor care i-au salvat viața în acele momente dificile.

„Intervenția (nașterea – n. red.) a decurs fără probleme. Înainte să-mi dau seama, Olympia era deja în brațele mele. A fost un sentiment uimitor, cel mai special pe care l-am trăit în viața mea. Dar ceea ce a urmat la 24 de ore după naștere au fost șase zile de incertitudine”, a povestit campioana de tenis.

Medicii i-au salvat viața la timp

Potrivit spuselor sale, operația de cezariană pe care a îndurat-o s-a deschis în timpul unei crize de tuse intense, iar sângele s-a coagulat în abdomen. A fost salvată datorită intervenției medicilor care au descoperit ce s-a întâmplat.

„Aproape am murit după ce am născut-o pe Olympia. Plaga cezariană s-a deschis în timpul tusei intense pe care am îndurat-o ca un rezultat al emboliei. Doctorii au găsit un hematom mare, o umflare a sângelui coagulat în abdomenul meu. Am primit o procedură pentru prevenirea sângelui coagulat care ar fi putut ajunge la plămâni”, a mai relatat Serena Williams.

Ea s-a declarat recunoscătoare celor care i-au salvat viața, intervenind la timp pentru a-i elimina hematomul din abdomen.

„Sunt atât de recunoscătoare pentru faptul că am avut parte de medici incredibili, într-un spital de ultimă generație”, a declarat Serena Williams, conform ProSport.

Avertismentul jucătoarei de tenis

În acest context, Serena Williams a atras atenția cu privire la numărul mare de decese care se înregistrează la naștere. Lipsa medicilor, a medicamentelor și a facilităților de sănătate provoacă numeroase complicații femeilor, mai ales în statele sărace.

„Conform Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, femeile de culoare din Statele Unite dețin o șansă de trei ori mai mare de a muri din pricina cazurilor legate de naștere. Dar, asta nu se întâmplă doar în SUA. Pe tot globul, mii de femei se străduiesc să nască în cele mai sărace țări. Când au complicații cum am avut eu, nu există medicamente, facilități medicale sau doctori salvatori. Dacă nu își doresc să nască acasă, trebuie să călătorească foarte mult să o facă în siguranță”, a completat Williams.

Conform UNICEF, în fiecare an mor 2,6 de milioane de nou-născuți, iar peste 80% dintre aceste decese pot fi prevenite.