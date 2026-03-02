Bani de la guvern să te muți la sat. 13.000 de euro ca să locuiești la doar un pas de România

Aglomerația din marile orașe devine tot mai greu de suportat, iar ritmul cotidian este din ce în ce mai accelerat, astfel că tot mai multe persoane iau în calcul mutarea în mediul rural. În Serbia, autoritățile susțin această orientare printr-un program de sprijin financiar destinat celor care aleg să se stabilească la sat, potrivit blic.rs.

Mutarea de la oraș la sat nu mai este considerată un pas imposibil. Antreprenorii, specialiștii IT și familiile tinere aleg să renunțe la birouri pentru a se orienta spre terenuri agricole și livezi.

În același timp, Serbia susține acest trend prin alocări financiare, printr-un program care se adresează în special tinerilor.

Guvernul Serbiei oferă fonduri nerambursabile de până la 1,5 milioane de dinari, echivalentul a aproximativ 13.000 de euro, pentru cumpărarea unei case la țară, împreună cu terenul aferent. Programul face parte dintr-o strategie mai amplă prin care autoritățile încearcă să revitalizeze zonele rurale, afectate în ultimii ani de depopulare și de îmbătrânirea populației.

Programul se adresează în special tinerilor, familiilor aflate la început de drum, dar și persoanelor care vor să înceapă o activitate agricolă. Potrivit autorităților, sute de familii au primit deja acest sprijin, iar interesul pentru program rămâne ridicat.

Ministerul pentru Dezvoltarea Satului coordonează programul, iar oficialii au afirmat că scopul este revitalizarea vieții economice și sociale din comunitățile rurale. Inițiativa are susținere publică din partea reprezentanților ministerului, dar și a persoanelor care au ales deja să se mute la sat.

Pentru unii, mutarea la sat înseamnă liniște și aer curat, iar pentru alții reprezintă o oportunitate economică. În Serbia, statul încearcă să transforme această opțiune într-un proiect sustenabil pe termen lung.