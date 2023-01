Șerban Huidu, la 11 ani de la accidentul în care a ucis trei persoane: „Eu am pledat vinovat”. Video

Realizatorul de televiziune, fostul prezentator de la Cronica Cârcotașilor, Șerban Huidu, a vorbit despre accidentul pe care l-a provocat în 2011. Circulând cu viteză la volanul unui bolid, el a lovit un alt autoturism, provocând moartea a trei persoane. După 11 ani, Șerban Huidu vorbește deschis despre acel incident care i-a adus o condamnare cu suspendare de patru ani de închisoare. El spune că în fața judecătorilor a pledat vinovat, pentru comiterea accidentului, recunoscând că este responsabil pentru moartea celor trei victime.

„La tribunal eu nu am pledat nevinovat. Eu am pledat vinovat”, a afirmat Șerban Huidu.

Evenimentele dramatice din viața sa l-au schimbat și l-au făcut să fie mai puțin cârcotaș decât înainte. El mărturisește că a avut multe momente în care s-a gândit daca este cazul să meargă mai departe, în televiziune sau să renunțe.

„Accidentele mele m-au făcut, poate, să nu mai fiu atât de incisive (…). La tribunal, eu nu am pledat nevinovat, eu am pledat vinovat (…). Mai ales, după accidentele mele, au fost situații în care m-am gândit bine dacă pot să merg mai departe sau nu”, a afirmat Șerban Huidu

Fostul cârcotaș a fost invitat în emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D, unde a trebuit să facă față tirului de întrebări incomode ale prezentatoarei.

În acest context, al accidentului din urmă cu 11 ani, întrebat dacă și-a revenit, Șerban Huidu a dat un răspuns ambiguu. El a spus că și-a revenit atât de mult pe cât a reușit.

„Cred că m-am recuperat cât am putut”, a răspuns Șerban Huidu.

Șerban Huidu nu mai vrea să fie prezentator

Șerban Huidu este în prezent producător al emisiunii Cronica Cârcotașilor, după ce, mai bine de două decenii a fost prezentator. El mărturisește că meseria pe care o are în prezent i se potrivește perfect. Astfel, acesta nu mai are acum niciun gând să se întoarcă în rolul de prezentator.

„Eu fac emisiunea asta. Nu te gândi că am plecat vreodată. Nici când am plecat atunci între 2010 și 2014 nu am fost departe, tot eu făceam emisiunea. Atunci am revenit pentru că era o problemă reală, nu intru în discuții, dar era o problemă. O să vedem dacă se va întâmpla și așa pe viitor dar deocamdată eu am demonstrat ce aveam de demonstrat. Cred că trebuie să mai demonstreze și alții. În momentul de față pentru mine sunt cu totul altele mai importante, cum ar fi să pot să produc Cronica”, a declarat Șerban Huidu.