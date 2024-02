Sport Sepsi Sfântu Gheorghe și „U” Cluj, cel mai prost meci al sezonului. Statistici înfiorătoare, două echipe abulice







Sepsi Sfântu Gheorghe și „U” Cluj au remizat, fără goluri, duminică, în cea mai anostă partidă a sezonului din Liga I. Practic, cele două echipe nu au arătat nicio fază de poartă.

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a terminat la egalitate cu Universitatea Cluj, 0-0, duminică, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 27-a a Superligii de fotbal.

A fost un meci de neprivit, cu statistici înfiorătoare. Gazdele au tras la poartă de 2 ori, iar oaspeții o dată. Practic, „roșa-albii” au prin ținta o dată, clujenii, nici măcar o dată. Două formații care au dat impresia că s-au adunat la fotbal după o noapte albă, pentru a încinge o miuță între prieteni.

Sepsi Sfântu Gheorghe și Universitatea Cluj, două echipe nule

Echipa gazdă a obţinut primul punct după patru înfrângeri consecutive. „U'' a înregistrat al treilea egal consecutiv, după două eşecuri.

În tur, cei de la Universitatea Cluj au câştigat cu scorul de 1-0.

ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - FC Universitatea Cluj 0-0, Arena Sepsi OSK - Sfântu Gheorghe Arbitru: Viorel Nicuşor Flueran (Craiova); arbitri asistenţi: Mircea Orbuleţ (Bucureşti), Adrian Popescu (Craiova); al patrulea oficial: Iulian Dima (Bucureşti) Arbitru video: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitru asistent video: Andrei Antonie (Bucureşti) Observatori: Liviu Ciubotariu (Galaţi) - CCA, Octavian Goga (Braşov) - LPF.

sursa: Agerpres

Sabău: „E un punct important”

Ovidiu Sabău, antrenorul celor de la „U” Cluj, a încercat să găsească și părți bune după meciul plictisitor. Și a remarcat că echipa sa a câștigat un punct.

”Încercăm să jucăm fotbal, am luat un punct important. Am avut o primă repriză bunicică, am avut și o situație cu Popa, destul de bine prima repriză. A doua repriză a fost modestă.

(n.r. despre ratarea lui Daniel Popa) El fiind obosit, cred că nu știa unde e poarta. Portarul era în afara cadrului porții, poarta era goală. Da, mingea fuge un pic.

E un punct important, e un punct mare pentru noi. Știam că nu avem voie să pierdem împotriva unei echipe puternice. Ei știu să joace fotbal, chiar dacă au avut mici excepții. Sigur, încercăm să găsim soluții, a fost un meci foarte greu. Am rămas în lupta pentru play-off, dar nu cu șanse mari. Trebuie să luăm 6 puncte în cele trei jocuri, cel puțin.

Trebuie să câștigăm cu Farul acasă, pe urmă cu Botoșani, iar apoi să vedem. În următorul meci va trebui să găsesc jucătorii odihniți, pentru că în ultimele 20 de minute am căzut fizic”