Un fost fotbalist din Premier League a fost condamnat la închisoare pe viață

Închisoare pe viață pentru un fost fotbalist din Premier League. Tie Lie a primit cea mai dură sentință pentru fapte de corupție, după ce ce autoritățile au descoperit că acesta a trucat mai multe meciuri pe vremea când a evoluat în campionatul chinez de fotbal.

Li Tie a evoluat pentru Everton, dar se pare că va stat tot restul vieții sale în spatele gratiilor. Șirul lung de infracțiuni au fost depistate de autoritățile din China, iar judecătorii i-au dat închisoare pe viață.

Fostul jucător din Premier League a recunoscut în fața instanțelor de judecată că a dat mită, 400.000 de euro pentru a fi numite selecționerul Chinei, și că a trucat mai multe meciuri. Degeaba însă, judecătorii nu i-au acordat clemență și i-au dat cea mai dură sentință, închisoare pe viață.

Ex-Everton player Li Tie has been sentenced to life in prison, according to reports

Li publicly admitted to taking part in a match-fixing scandal at club level and paying a £300k bribe in order to manage China’s national team

