Sentința pronunțată în cazul fostei deputate Marina Tauber, contestată de Procuratura Anticorupție

Procurorii Anticorupție au contestat sentința pronunțată în cazul fostei deputate Marina Tauber. Pe data de 13 octombrie, Procuratura Anticorupție (PA) a contestat la Curtea de Apel Centru decizia emisă de Judecătoria Chișinău la 30 septembrie 2025, în dosarul penal care o vizează pe Marina Tauber și Partidul Politic „ȘOR”.

Procurorii consideră că sentința este neîntemeiată în partea care vizează încetarea procesului penal pentru amestec în înfăptuirea justiției și susțin că pedeapsa aplicată pentru celelalte patru capete de acuzare este prea ușoară.

Procuratura Anticorupție solicită Curții de Apel anularea parțială a sentinței și rejudecarea cauzei, cu recunoașterea vinovăției inculpatei și pentru infracțiunea de amestec în înfăptuirea justiției. De asemenea, procurorii cer o pedeapsă totală de 13 ani de închisoare pentru toate cele cinci capete de acuzare.

Instituția susține că decizia instanței de fond de a înceta procesul penal pentru amestec în înfăptuirea justiției, motivată prin existența doar a unei contravenții, este neîntemeiată. Procuratura Anticorupție consideră că fapta îndeplinește toate elementele unei infracțiuni și precizează că instanței i-au fost prezentate toate probele relevante, inclusiv înregistrări video și audio.

Procurorii consideră pedeapsa de șapte ani și șase luni de închisoare „necorespunzătoare gravității faptelor”. Aceasta a fost stabilită prin cumul parțial pentru patru capete de acuzare legate de falsificarea rapoartelor de finanțare a campaniei electorale, falsificarea rapoartelor partidului politic și acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat.

Potrivit comunicatului Procuraturii Anticorupție, „o astfel de pedeapsă nu asigură corectarea eficientă a inculpatei, nu restabilește echitatea socială și nu contribuie la descurajarea altor persoane de a comite infracțiuni similare”.

Reamintim că Marina Tauber a fost condamnată în primă instanță la șapte ani și șase luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „ȘOR”, declarat neconstituțional în iunie 2023.