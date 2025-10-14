Crucea soacrei i-a adus dosar penal. Un bărbat a plimbat-o până la poarta soției

Caz aberant în județul Neamț, unde ca să se răzbune un bărbat a făcut un gest șocant la adresa soției. Mai exact, acesta a mers în cimitir, unde era îngropată soacra lui și i-a luat crucea pe care ulterior a pus-o la poarta soției.

Supărat nevoie mare pentru că soția a decis să părăsească domiciliul conjugal, un bărbat a decis să-și arate nemulțumirea într-un mod total inedit. Acesta a mers în cimitir, noaptea de unde a luat crucea soacrei. Ulterior a pus obiectul în cauză la poarta soției sale. Când a văzut crucea, evident că femeia a alertat autoritățile.

„În baza sesizării ne-am deplasat la fața locului fiind identificată o cruce din lemn, a unei persoane decedate în anul 2017. Din verificările efectuate s-a stabilit faptul persoana defunctă este înhumată în cimitirul unei parohii, din localitatea Stânca. Iar în noaptea de 11 spre 12 octombrie a.c., ginerele acesteia, un bărbat în vârstă de 51 de ani, s-ar fi deplasat în cimitir, de unde ar fi luat crucea de la mormântul defunctei”, au explicat polițiștii.

Aceștia au continuat detalierea faptelor. ”După care a transportat-o cu autoturismul personal, în localitatea Nemțișor, pentru a se răzbuna pe soția sa, care a părăsit domiciliul comun, locuind în proximitatea locului în care a fost abandonată crucea.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de profanare de cadavre sau morminte și conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, au explicat polițiștii în comunicat.

Practic bărbatul nu doar că a plimbat crucea cu mașina, dar avea și permisul suspendat. Acesta este motivul pentru care s-a deschis dosar penal și pentru conducere fără permis.

Polițiștii urmează să întocmească actele de procedură penală sub îndrumarea unui procuror. Acesta va decide dacă îl trimite în judecată pe bărbat sau dacă acesta își va recunoaște faptele și va beneficia de o pedeapsă mai blândă.