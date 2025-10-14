Justitie

Condamnat pentru că a furat din apartamente de pe Booking, pe care le-a închiriat cu nume fals

Condamnat pentru că a furat din apartamente de pe Booking, pe care le-a închiriat cu nume falsApartament. Sursa foto: Pixabay
Un bărbat care a închiriat cu nume fals mai multe apartamente de pe booking și a furat obiecte din ele a fost condamnat. Acesta a avut grijă să fie și mascat în timp ce săvârșea faptele.

Apartamente în regim hotelier prăduite de un bărbat

Nici închirierea apartamentelor chiar și pe platforme online nu mai pare atât de sigură. Cel puțin nu dacă luăm în calcul decizia Curții de Apel Timișoara legat de un bărbat care a furat din astfel de locații. Mai exact acesta a închiriat 4 apartamente în decurs de două luni.

Apartamentele erau puse la închiriere în regim hotelier, pe o platformă cunoscută în acest domeniu, care de altfel părea și sigură. Doar că bărbatul a folosit un nume fals, iar platforma nu verifică aceste detalii. Drept urmare, bărbatul a furat de-a lungul celor patru nopți de cazare din apartamentele în cauză.

A purtat mască la una dintre spargeri

La una dintre locații acesta a intrat mascat și a furat tot ce a putut. Practic a apelat la acest tertip pentru că erau camera de supraveghere. Celelalte apartamente nu beneficiau de astfel de tehnologie.

Apartament

Apartament. Sursa foto: Pixabay

Drept urmare Curtea a reținut că bărbatul a comis faptele cu bună știință. Cu toate acestea analizând circumstanțele reale și personale, a ajuns la concluzia că nu îl va trimite după gratii.

Din închisoare cu executare a scăpat cu suspendare

Mai exact, pedeapsa de 1 an și șase luni de închisoare dată de prima instanță a fost transformată într-un cu suspendare. Perioada de încercare stabilită de Curtea de Apel Timișoara este de 3 ani. Infracțiunea pentru care a fost condamnat este de furt calificat în formă continuată.

La pedeapsa principal se adaugă și una complementară de interzicere a unor drepturi pe o perioadă de doi ani. În cazul în care în cei trei ani mai comite o infracțiune, bărbatul va fi încarcerat și va executa și pedeapsa de 1 an și șase luni

