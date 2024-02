Senatorul Lorand Turos are sute de mii de lei dați cu împrumut. Ce avere are alesul

Lorand Turos este un parlamentar cu dare de mână și nu ezită să sară în ajutorul prietenilor. Acesta are un teren intravilan pe care l-a cumpărat în 2021 și care are o suprafață de 595 de metri pătrați. De asemenea, acesta a mai cumpărat și o casă de locuit din care deține jumătate.

Este vorba despre un imobil care se află în Satu Mare și care are o suprafață de 198 de metri pătrați. La capitolul mașini, acesta are o Toyota pe care a cumpărat-o în 20-5.

De asemenea mai are o motocicletă Yamaha din 2003. Și mai deține și un Volkswagen Passat pe care l-a achiziționat în 2015. Senatorul a încasat mai multe sume de bani din vânzarea unor terenuri.

Lorand Turos a încasat peste 400.000 de lei din vânzări de imobile și terenuri

Este vorba despre un teren pe care l-a vândut în 2022 în valoare de 84.000 de lei. Și despre o casă de locuit pe care a înstrăinat-o în același an și pe care a obținut 335.000 de lei. La capitolul conturi senatorul are unul deschis în 2011 în care are depozitați 32.809 lei. De asemenea mai are un altul din același an unde sunt 39.113 lei.

Are și un cont în forinți deschis în 2020 unde sunt depozitați 150.000 de forinți. Și mai are peste 1100 de lei în trei conturi. Alte economii ale alesului s-au dus către diferiți oameni cărora acesta le-a dat împrumuturi.

Venituri de peste 150.000 de lei

Astfel a acordat unei persoane 130.000 de lei cu titlul de împrumut fără să fie specificată și data la care ar trebui returnați banii. De asemenea a mai dat unei alte persoane fizice suma de 245 de mii de lei. Și are și acțiuni la OMW Petrom în valoare de 273 de lei.

Parlamentarul are și două credite care au scadența anul acesta, în valoare de aproape 150.000 de lei amândouă. Ca venituri, acesta încasează de la Senat indemnizația de 145.408 lei anual. De asemenea mai primește din dividende aproximativ 16300 de lei din trei surse.