Semnătura Rusiei pe un tratat internațional valorează cât o copeică coclită







În doi, în trei sau în „n”, negocierile pentru încetarea războiului din Ucraina inițiate de președintele SUA, Donald Trump, se vor încheia cumva. Cel mai probabil, cu iscălirea unui document prin care părțile semnatare, câte vor fi ele, să-și ia o serie de angajamente. Potrivit prevederilor conținute, Rusia va lua și se va preface că și cedează câte ceva, dar cu siguranță, va da ceva ce n-o interesează deocamdată.

Ucraina va ceda din teritoriu și va lua ceva ce era până de curând al ei, adică niște firimituri din teritoriul neocupat până acum de ruși. Ceilalți semnatari, SUA, NATO și țări mai puternice din UE vor juca rolul martorilor la cununia unei mirese îndelung violate de un pretendent care nu este interesat decât de zestrea victimei. Bine că s-au împăcat, vor răsufla ușurați nuntașii eliberați de spaima că violatorul va incendia tot satul.

Pe document, la loc de cinste, va trona semnătura Rusiei. Prin ea, se va angaja să respecte cutare și cutare chestii în schimbul acceptării de către cei care își spun Lumea Liberă a tezei potrivit căreia nu a fost viol, ci curte romantică. Ceilalți vor oferi garanții de securitate Ucrainei. Ba chiar, unii vor exclama „Ce băiat de treabă este Putin, ăsta!” Asta, fie pentru că nu știu, fie că vor să nu știe cum este cu semnătura rusească pe documente internaționale prin care se Angajează să. Prin unul dintre ele, s-a angajat chiar față de Ucraina.

În 5 decembrie 1994, prin Memorandumul de la Budapesta, reprezentanții la cel mai înalt nivel ai Federației Ruse, SUA, Marii Britanii, Franței și Chinei au oferit Ucrainei garanții de securitate. În baza acestora, Ucraina returna Rusiei arsenalul nuclear moștenit din vremea URSS. Semnatarii, in frunte cu Rusia, se angajau ca în schimbul renunțării la arsenal să respecte integritatea teritorială a Ucrainei și inviolabilitatea frontierelor sale. Adică, să n-o atace niciodată, ba chiar să o apere dacă este atacată.

Dar deja Rusia și-a încălcat angajamentul luat la Budapesta prin anexarea Crimeei în 2014. Atacarea Ucrainei 24 februarie 2022 nu a fost altceva decât o a doua încălcare. De parcă așa ceva ar mai conta, atunci când este vorba despre Rusia.

Datele de mai sus sunt nu doar publice, ci chiar de notorietate. Desigur, puțini le cunosc însă semnificația și sunt dispuși să la ia în calcul, atunci când evaluează situația din Ucraina. Li se pare că toată vânzoleala iscată de Donald Trump - una desfășurată după toate regulile interlope a reglărilor de conturi urmate de reîmpărțirea zonelor de prostituție și distribuție de droguri, pe străzi și felii de cartiere - va fi încununată de dispariția unei amenințări grea cât istoria modernă și contemporană, din categoria celor pe care Rusia le-a aruncat împrejur de câte ori i-a venit bine.

Așteptați cu speranțe semnătura lui Vladimir Putin pe un document? În fond, ce ar fi viața fără speranțe și iluzii? Dar așteptați-o cu încredere, cu aceeași încredere cu care o așteaptă și Vladimir Putin, pentru că are mare nevoie de o pauză de respirație economică. Unde să mai pui că toată tărășenia asta de prostit campionii îmbătatului cu apă rece se poate lăsa cu un Nobel pentru un Donald Trump care va putea posta pe rețelele se socializare: „Eu am, Biden n-are!”