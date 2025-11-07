Semnătura ministrului Sănătății din Republica Moldova, pe diplomele medicilor acuzați în România de fraudă. Emil Ceban ar putea fi audiat

Republica Moldova. Actualul ministru al Sănătății din Republica Moldova, Emil Ceban, apare în dosarul instrumentat de Parchetul General al României, care investighează obținerea frauduloasă a unor diplome de rezidențiat de către medici români. Potrivit informațiilor publicate de G4Media, documentele respective poartă semnătura lui Ceban, în perioada în care acesta era rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău.

Surse citate de publicație susțin că procurorii români investighează modul în care mai mulți medici din România ar fi reușit să obțină diplome de specialiști în Republica Moldova, deși în perioada rezidențiatului lucrau cu normă întreagă în spitale din România, fără a fi prezenți fizic la cursurile și stagiile clinice obligatorii de la Chișinău.

Potrivit acelorași surse, Emil Ceban ar putea fi audiat de procurorii români, în funcție de cum va decurge cooperarea judiciară dintre cele două state. Ministrul moldovean deține și cetățenie română, fapt confirmat în CV-ul său oficial.

Parchetul General al României a anunțat că a efectuat miercuri 14 percheziții în dosarul privind falsificarea diplomelor de rezidențiat. Procurorii investighează infracțiuni de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals și exercitarea fără drept a unei profesii.

Dosarul vizează medici români specializați în urgență, ortodonție, chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, imagistică, chirurgie dento-alveolară și parodontologie. Aceștia ar fi depus la Ministerul Sănătății din România diplome eliberate de USMF Chișinău, solicitând recunoașterea calificării profesionale.

În comunicatul Parchetului se precizează că studiile de rezidențiat invocate nu au avut loc în realitate, întrucât medicii se aflau în România și primeau salarii cu normă întreagă, neputând participa fizic la orele și stagiile din Republica Moldova.

Ministrul român al Sănătății, Alexandru Rogobete, a confirmat că instituția colaborează cu procurorii și că a pus la dispoziția anchetatorilor toate documentele solicitate.

„Sesizarea a fost făcută încă din 2024. Este vorba despre o investigație privind 12 persoane care ar fi obținut în fals certificate de medic specialist, declarând stagiile de rezidențiat în Republica Moldova, deși în realitate se aflau angajați în România. Dacă vor fi găsiți vinovați angajați ai ministerului, îi voi concedia imediat”, a declarat Rogobete.

Acesta a subliniat că problema majoră ține de recunoașterea stagiilor efectuate în state non-UE, unde lipsesc mecanisme electronice de verificare a diplomelor, spre deosebire de sistemele existente în țările membre ale Uniunii Europene.

Tot miercuri, Rogobete a anunțat că birourile Ministerului Sănătății unde s-au desfășurat perchezițiile au fost sigilate, iar toate materialele solicitate de Parchetul General vor fi transmise anchetatorilor în cel mai scurt timp.

Miercurti, ministrul moldovean al Sănătății, Emil Ceban, a respins acuzațiile și a negat implicarea instituției pe care a condus-o până recent. Acesta a declarat că USMF „Nicolae Testemițanu” utilizează un sistem informațional sigur, care nu permite eliberarea unor diplome false.

Ulterior, în data de 7 noimebrie, ministrul Sănătății, fost rector al Universității de Medicină de la Chișinău, Emil Ceban, nu exclude că pe masa sa ar fi ajuns diplomele false de absolvire a rezidențiatului, care sunt parte a unei ample anchete penale la București. Demnitarul, care acum două zile califica informațiile drept un fals, susține că actele ar fi putut ajunge la semnare cu abateri ale „procedurilor interne universitare”.

„Dacă totuși, în urma investigațiilor procurorilor, se va constata că unele diplome prezentate spre semnare au ajuns la mine cu încălcarea unor proceduri interne universitare, sunt cel mai interesat să aflu cine se face vinovat și solicit autorităților competente din ambele state să clarifice situația”, se arată în reacția lui Emil Ceban de pe pagina oficială a Ministerului Sănătății.

Oficialul a reiterat că procesul de eliberare a diplomelor este riguros reglementat.

„În calitatea mea de rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, am semnat anual mii de diplome, conform unei proceduri administrative standard. Procesul de eliberare a diplomelor este unul digitalizat și riguros reglementat, iar semnătura rectorului este o etapă obligatorie pentru toate actele de studii emise de universitate. Nu am avut niciodată motive să pun la îndoială veridicitatea acestor documente”, a mai delcarat Emil Ceban.

Administrația Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a transmis într-un comunicat că s-a autosesizat în urma informațiilor apărute în presă și că va iniția o anchetă internă privind posibilele cazuri de falsificare a diplomelor.

„Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a luat act de informațiile apărute în presă ce vizează medici din România, absolvenți ai USMF „Nicolae Testemițanu”. Totodată, universitatea nu a primit nicio notificare din partea autorităților competente din România sau din Republica Moldova referitor la aceste cazuri. Administrația s-a autosesizat și va iniția o anchetă internă în acest sens”, se arată în comunicat.

Reprezentanții instituției au menționat că vor colabora cu autoritățile române și moldovene pentru a clarifica circumstanțele în care au fost emise diplomele aflate în centrul anchetei.

Emil Ceban se afla la cârma Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din anul 2016 , fiind profesor universitar la Catedra de Urologie și Nefrologie Chirurgicală și președinte al Consiliului Rectorilor din Republica Moldova.