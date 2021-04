Singurul gol al partidei disputate marți seara a fost înscris în primele minute ale jocului de jucătorul bosniac al Astrei Giurgiu, atacantul Sulejman Krpic.

Acesta a șutat la colţul scurt la care o parte din vină are şi portarul norvegian Gudmund Kongshavn.

Dinamo a avut mai mult iniţiativa şi a căutat golul egalării, dar nu a reuşit să înscrie, deşi a avut trei ocazii bune. Paul Anton a şutat periculos din lovitură liberă de la 22 de metri (45+1), dar portarul David Lazar a respins în corner. Deian Sorescu (60) a nimerit exteriorul barei dintr-o altă lovitură liberă (60). Andrei Blejdea a trimis din foarfecă (76), dar mingea l-a lovit pe coechipierul său Adam Nemec.

Astra a avut şi ea o situaţie bună, dar Kongshavn a respins mingea şutată de David Canadjija şi deviată de Raul Albentosa (87).

Manşa secundă va avea loc pe 12 mai.

Prin victoria de astăzi, Astra a luat o opțiune importantă pentru calificarea în finala Cupei României.

Antrenorul alb roșiilor și-a dat demisia la finalul meciului

Revenit pe banca la inceputul lui martie, in incercarea de a salva clubul, Multescu a decis sa renunte la postul sau, dupa inca o infrangere.

“A fost un joc inceput foare tactizicat. Ambele echipe au vrut sa prinda pole-position, sa prinda mijlocul terenului si sa prinda echipa adversa pe contraatac.

Am primit un gol foarte usor pe o greseala a portarului si de atunci le-a fost mai usor. E mai usor sa distrugi decat sa construiesti.

Nu mai pot sa fiu antrenorul lui Dinamo de maine. Am vrut de meciul trecut, numai ca venea meciul asta si nu aveam dreptul sa provoc valuri, echipa avea nevoie de liniste. Nu mai exista nicio sansa sa ma razgandesc. A fost un cumul de factori, dar important este ca ma opesc aici. Lipseste ceva, lipseste scanteia, plus greselile de arbitraj.

Am regretul ca nu am facut ce asteptau suporterii nostri, imi pare rau pentru asta. Nu am fost nici foarte bine ajutat”, a spus Multescu la finalul meciului, scrie sport.ro.

Miercuri are loc cealaltă semifinală

CS Universitatea Craiova va întâlni tot în meci tur-retur divizionara secundă Viitorul Târgu Jiu, în cealaltă semifinală. Partida va avea loc miercuri, de la ora 19:00. Universitatea pleca ca favorită în acest meci.