Cele mai interesante partide vor fi în direct la TV pe canalele Digi Sport, Telekom Sport și Look

nume.

Puteți consulta programul complet al partidelor din 16-imi pe site-ul Federației Române de Fotbal

Favorita numărul 1 – CFR Cluj, cota 3.50

Au trecut 11 etape din Liga 1 și 3 din Europa League, iar actualul sezon nu se anunță a fi la fel de bun pentru ardeleni ca și precedentele două. În campionat, trupa lui Dan Petrescu este pe locul 3, la 6 puncte distanță de FCSB, iar

calificarea în primăvara europeană pare destul de greu de realizat (AS Roma și Young Boys sunt favorite la primele două poziții din Grupa A).

Totuși, clujenii rămân principala favorită în Cupa României, competiție pe care au câștigat-o de 4 ori până acum, în 2008, 2009, 2010 și 2016.

Pentru a se califica în optimile Cupei României, CFR trebuie să treacă de Poli Iași, ocupanta locului 13 în Liga 1, misiune ce pare destul de simplă, în condițiile în care moldovenii vin după 5 înfrângeri și un egal (în campionat). Poli Iași – CFR Cluj este duminică, de la ora 20:30.

Favorita numărul 2 – U Craiova, cota 4.00

După un start de sezon excelent în Liga 1 (cel puțin din punct de vedere al rezultatelor), Craiova s-a despărțit de antrenorul Cristiano Bergodi și a cedat fotoliul de lider în favoarea FCSB-ului, de care o despart momentan doar 2

puncte.

Misiunea oltenilor în 16-imile Cupei este una facilă, adversara sa, Progresul Spartac, venind din Liga 3 și, mai mult decât atât, meciul se joacă la Craiova , vineri, de la ora 20:45.

Craiova este pe 4 în topul echipelor cu cele mai multe trofee Cupa României, 7 la număr, ultimul fiind obținut în 2018, iar în actuala ediție bookmakerii de la Unibet o creditează cu șansa a 2-a, la o cotă antepost foarte bună, 4.00. Vor reuși oltenii să obțină cel puțin un trofeu în 2021, după ce s-au despărțit de Mihăilă, iar Koljic, accidentat și operat, nu va reveni prea curând pe teren? Rămâne de văzut!

Favorita numărul 3 – FCSB, cota 4.50

Nu trebuie să fii fanul formației bucureștene, pentru a realiza că joacă un fotbal din ce în ce mai frumos în acest sezon. Astfel, sub comanda lui Toni Petrea, FCSB impresionează în Liga 1, acolo unde cele 6 victorii la rând au propulsat-o pe prima poziție in clasament . În plus, „roș-albaștrii” se pot lăuda cu o medie de 3.16 goluri marcate în ultimele 6 partide, așa că partida din Cupă, contra Gloriei Buzău, programată luni, la ora 20:45, are șanse mari să se termine cu victoria FCSB și minim 2.5 goluri marcate. Gloria este pe locul 7 în Liga 2, neînvinsă în ultimele 5 etape.

Cu 23 de Cupe ale României în vitrină plus alte 7 finale disputate, actuala deținătoare a trofeului, FCSB, este favorita numărul 3 anul acesta, la o cotă foarte bună, de 4.50.

Următoarele două formații în topul favoritelor Cupa României, ediția 2020/2021, sunt Dinamo București, cu o cotă de 8.00 și Astra Giurgiu, cota 9.00.

