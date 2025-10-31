Șeful Oil Terminal, după zvonurile privind intrarea produselor petroliere rusești în Constanța: Nu au fost descărcate în terminal mărfuri supuse sancțiunilor

În contextul informațiilor apărute despre posibila intrare a produselor petroliere rusești prin Portul Constanța, directorul general al Oil Terminal, Sorin Ciutureanu, clarifică situația și neagă orice implicare a companiei în astfel de operațiuni. Acesta explică, într-un interviu pentru Focus Press, că toate activitățile se desfășoară cu respectarea regimului de sancțiuni impus de Uniunea Europeană și că terminalul din Constanța joacă un rol important în aprovizionarea Ucrainei cu combustibil încă de la începutul războiului.

Ciutureanu a declarat că Oil Terminal colaborează permanent cu Biroul Vamal Constanța pentru verificarea documentelor de proveniență ale mărfurilor care ajung în terminal. Totodată, el a afirmat că în terminalul companiei nu au fost descărcate produse petroliere supuse sancțiunilor.

„Voi fi cât se poate de clar: Oil Terminal respectă cu strictețe regimul de sancțiuni al Uniunii Europene. De la începutul războiului, am fost principala sursă de aprovizionare cu combustibili pentru piața ucraineană sprijinind toți partenerii implicați în lanțul logistic de distribuție din Portul Constanța spre porturile dunărene Ismail și Reni. Colaborăm permanent cu Biroul Vamal Constanța pentru verificarea documentelor de proveniență ale mărfurilor intrate în terminal, totul în scopul respectării cu strictețe a sancțiunilor impuse de UE împotriva Rusiei. O spun răspicat: nu au fost descărcate în terminalul nostru mărfuri supuse sancțiunilor”, a explicat el.

Întrebat despre situația transporturilor de motorină provenite din India și despre motivele care au generat îngrijorări la Kiev, directorul general al Oil Terminal a subliniat că „motorina de origine India care sosește în Portul Constanța nu este proprietatea Oil Terminal ci a clienților săi”.

„Restricția UE care vizează produsele energetice derivate din țiței rusesc rafinat în state non-UE intră în vigoare din 21 ianuarie 2026, odată cu Pachetul 18 de sancțiuni. Până la acea dată, mărfurile non-UE, inclusiv cele din India, au acces pe piața europeană dacă au documentația în regulă. Noi am implementat deja măsuri suplimentare de segregare în rezervoare separate a produselor indiene față de celelalte origini, iar aceste măsuri au fost comunicate autorităților române pentru a informa partea ucraineană”, a adăugat acesta.

Șeful Oil Terminal mai spune că nu există nicio notificare oficială din partea autorităților ucrainene care să confirme un blocaj sau o interdicție asupra activității terminalului.

„Nu am primit nici o notificare oficială care să ne blocheze activitatea. Tocmai pentru că existau informații neoficiale în piață, am acționat transparent și am informat Bursa de Valori București (BVB) pe 25 septembrie 2025 cu privire la riscul ca, de la 1 octombrie, autoritățile ucrainene să introducă restricții asupra importurilor de motorină din India. Este importantă această distincție: am notificat un risc, nu o decizie oficială care să ne fi fost comunicată”, susține el.

În ceea ce privește activitatea, directorul respinge ferm informațiile potrivit cărora cifra de afaceri ar fi scăzut cu 45%. Potrivit acestuia, ajustarea a fost cauzată de mai mulți factori: modificările legislative interne aduse prin Ordonanța nr. 3/2025, reducerea consumului intern de motorină și incertitudinile legate de fluxurile către Ucraina. La jumătatea anului, Oil Terminal înregistra un minus de 16,4% față de programul fizic aprobat, iar bugetul a fost rectificat cu o scădere de 13,2%.

„Resping categoric afirmația de „scădere 45% cifră de afaceri”. Scăderea de activitate este o ajustare influențată de trei factori: modificări legislative interne (Ordonanța nr. 3/2025), scăderea consumului intern de motorină și riscul menționat privind fluxurile din India către Ucraina. La 30.06.2025, programul fizic realizat era de minus 16,4% față de nivelul aprobat pentru semestrul I. Am efectuat o rectificare bugetară, aprobată de acționari, cu o scădere de 13,2%, pentru venituri totale față de previzionatul la începutul anului. În acest context, ne vom ajusta cheltuielile până la sfârșitul anului astfel încât vom menține profitul brut la 26 mil. lei la nivelul aprobat inițial pentru”, a mai spus el.

Referitor la controversa privind rezervorul de 55.000 mc, Sorin Ciutureanu a explicat că acesta este „complet funcțional” și reprezintă cea mai mare investiție de acest tip realizată după 1989.

„Eronat. Rezervorul este cel mai mare construit din anul 1989 și este complet funcțional. Ba mai mult, în prezent gradul de umplere al spațiilor de motorină din terminal este de 80–90%. Continuăm investițiile tocmai pentru a ne crește reziliența logistică”, a continuat el.

Totodată, compania a construit un nou rezervor de 10.000 mc destinat depozitării metanolului, aflat deja în exploatare.

„Anul acesta am mai construit un rezervor de capacitate 10.000 mc în depozitul port care este destinat depozitării metanolului și complet funcțional”, explică acesta.

În privința trasabilității mărfurilor, Ciutureanu a subliniat că verificările se fac pe trei niveluri: documentar (prin controale portuare și vamale), operațional (prin planificarea traseelor de pompare și segregarea produselor), și calitativ (prin analize de laborator și rapoarte de încercare comunicate autorităților).

„Rezultatele încercărilor se înscriu în Rapoartele de Încercare și se comunică autorităților și clientului. Din toate aceste operațiuni se poate stabili în orice moment trasabilitatea unui produs trecut prin Oil Terminal”, subliniază Sorin Ciutureanu.

La final, Sorin Ciutureanu a menționat că Oil Terminal va rămâne un partener strategic al statului român în aprovizionarea cu combustibil.

„Mesajul este de parteneriat și transparență. Oil Terminal este o companie strategica a statului roman si un partener esențial în aprovizionarea cu combustibil, fiind permanent obiect al controalelor autorităților privind respectarea prevederilor legale. Suntem deschiși la audituri tehnice comune și la schimb de date în timp real pentru a ne alinia la orice nou cadru de sancțiuni UE. Oil Terminal nu a descărcat mărfuri sancționate. Soluția este munca în echipă – operatori, autorități române, autorități ucrainene – pentru a proteja securitatea energetică regională. Rămânem un partener de încredere la Marea Neagră”, a încheiat el.