Șeful cancelariei premierului, Mihai Jurca, acuzat de sindicaliști că ar fi cerut lista protestatarilor

Angajații de la Palatul Victoria susțin că Mihai Jurca, șeful cancelariei lui Ilie Bolojan, le-ar fi cerut o listă cu persoanele care au participat la protestele împotriva Guvernului. „Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a reușit să ne arate că reflexele autoritare nu mor niciodată”, au scris reprezentanții Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG), într-un comunicat.

Mihai Jurca ar fi cerut liderilor de sindicat lista angajaților care au participat la protestul spontan.

„În vederea asigurării unei bune colaborări și aplicării corecte a legislației muncii în materie, vă rugăm ne comunicați persoanele care au participat, din cadrul cancelariei prim-ministrului, la greva spontană organizată în data de 15.09.2025 de aparatul de lucru al guvernului”, le-a scris Jurca sindicaliștilor.

Angajații Executivului îl acuză pe șeful cancelariei premierului Ilie Bolojan, Mihai Jurca, că face „poliție politică” și descriu solicitarea acestuia ca o „tentativă de reducere la tăcere” a salariaților

„Când credeam că am văzut totul în administrația românească, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai JURCA, a reușit să ne arate că reflexele autoritare nu mor niciodată. (…) șeful Cancelariei Prim-Ministrului încearcă metode de intimidare și de hărțuire, demne de alte vremuri. Cererea expresă de a întocmi liste cu persoane ‘vinovate’ amintește de practici de poliție politică, nu de conduita europeană pe care România o clamează”, au afirmat reprezentanții Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG), într-un comunicat.

Sindicaliștii au precizat că protestul din 15 septembrie a reprezentat o reacție firească, individuală și spontană a unor salariați nemulțumiți de lipsa unui dialog social real și de tratamentul discreționar aplicat instituțiilor publice, subliniind că nu a fost un demers organizat.

„România este stat membru al Uniunii Europene, iar libertatea de exprimare și dreptul la protest nu se negociază. Îi transmitem clar lui Mihai JURCA: Cancelaria Prim-ministrului nu este proprietatea personală a niciunui promovat politic, iar angajații nu sunt carne de tun pentru ambițiile și metodele sale de forță”, au mai scris aceștia.

Mai mulți angajați ai Guvernului, membri ai SAALG, au întrerupt activitatea și au protestat pe 15 septembrie în Piața Victoriei. Aceștia s-au alăturat manifestației organizate de Federația Națională a Sindicatelor din Administrație.