Salariații fantomă ai lui Șor. 800 de moldoveni pe statele de plată ale organizației „Eurasia”

Republica Moldova. Aproape 800 de persoane care poartă nume moldovenești figurează pe lista de angajați pentru luna iunie 2025 a organizației „Eurasia”. Structură afiliată condamnatului Ilan Șor și vizată de sancțiuni internaționale pentru acțiuni menite să destabilizeze situația din Republica Moldova, inclusiv în context electoral.

Documentele și conversațiile interne care conțin aceste date au ajuns în spațiul public după ce mai multe canale de comunicare asociate grupării Șor și Blocului „Victorie” au fost sparte și publicate pe 3 septembrie curent, pe Telegram.

Potrivit investigației realizate de Ziarul de Gardă, printre salariații „Eurasia” figurează și persoane publice apropiate de gruparea lui Ilan Șor. Printre acestea se numără Ruslan Garbalî, nașul primarului Ion Ceban, trecut cu un salariu de peste 11 mii de lei. În aprilie 2025, Ceban a anunțat că îl concediază pe Garbalî de la „Apă-Canal” Chișinău pe motiv de „suspiciuni rezonabile”. Ulterior, acesta ar fi fost implicat în organizarea protestelor orchestrate de Șor.

În listă apare și numele Svetlanei Popan, condamnată la șase ani de închisoare în același dosar cu bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, pentru finanțarea ilegală a Partidului „Șor”. Tot acolo se regăsește și Ștefan Bolea, fost președinte al raionului Călărași și actualmente cercetat pentru corupție.

Scurgerile includ și documente referitoare la companii afiliate condamnatului Ilan Șor, conduse de cetățeni moldoveni. Un exemplu este „AnyKey”, condusă de Victor Alexandreanu, fost membru și donator al Partidului „Șor”. Acesta figurează cu un salariu de 74 de mii de lei lunar și ar fi asociat și administrator al companiei „Sonacom” SRL din Chișinău.

Compania ar fi prestat servicii pentru mai multe afaceri controlate de Șor. Lanțul „Merișor”, Air Moldova, Aeroportul Internațional Chișinău și altele. Întrebat de jurnaliști dacă activează în prezent în structurile lui Șor, Alexandreanu a evitat să răspundă.

În documente mai apare și Maria Albot, fostă deputată a Partidului „Șor” și fostă acționară la Banca Socială. Ea figurează ca șefă a direcției de lucru cu clienții în compania „Trace Road”, cu un salariu de 54 de mii de lei.

Amintim că sute de documente, rapoarte financiare şi chaturi privind activitatea reţelei „Evrazia” a condamnatului Ilan Şor au devenit accesibile în urma unui atac cibernetic.Documentele scot la suprafaţă planurile lui Şor, stratgia şi mijloacele financiare puse în joc, deconspirează scheme şi oamenii care lucrează pentru oligarhul fugar, aflat în serviciul Kremlinului. Până acum nicio grupare de hackeri nu a revendicat spargerea.

Miercuri, 3 septembrie, canalele de comunicare ale grupării lui Ilan Șor și Blocului „Victorie” au publicat un mesaj în care se anunţa, în limba rusă, că reţeaua a fost spartă. În mesajul, adresat în special activiştilor care îl slujesc pe fostul deputat, că persoane din afara grupării au preluat controlul asupra reţelei „Evrazia”.

În urma atacului cibernetic au fost făcute publice mai multe convorbiri pe chat dintre Ilan Şor şi oamenii săi. Toţi poartă pseudonime. Iar Ilan Şor are pseudonimul Travolta.

Subalternii i se adresează lui Şor linguşitor cu „dragul meu şefuleţ”, „guru” şi îl laudă de câte ori au ocazia. „Travolta” primeşte de la subalterni rapoarte despre lucrul făcut, le dă indicaţii şi îi laudă atunci când este mulţumit.