Politica

Salariații fantomă ai lui Șor. 800 de moldoveni pe statele de plată ale organizației „Eurasia”

Comentează știrea
Salariații fantomă ai lui Șor. 800 de moldoveni pe statele de plată ale organizației „Eurasia”Sursa foto: Facebook/ Blocul Victorie
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Aproape 800 de persoane care poartă nume moldovenești figurează pe lista de angajați pentru luna iunie 2025 a organizației „Eurasia”. Structură afiliată condamnatului Ilan Șor și vizată de sancțiuni internaționale pentru acțiuni menite să destabilizeze situația din Republica Moldova, inclusiv în context electoral.

Documentele și conversațiile interne care conțin aceste date au ajuns în spațiul public după ce mai multe canale de comunicare asociate grupării Șor și Blocului „Victorie” au fost sparte și publicate pe 3 septembrie curent, pe Telegram.

Ilan Șor

Ilan Șor, liderul „VICTORIE – ПОБЕДА” Sursa foto: partidulsor.com

Nașul lui Ion Ceban și Svetlana Popan, pe lista de plată

Potrivit investigației realizate de Ziarul de Gardă, printre salariații „Eurasia” figurează și persoane publice apropiate de gruparea lui Ilan Șor. Printre acestea se numără Ruslan Garbalî, nașul primarului Ion Ceban, trecut cu un salariu de peste 11 mii de lei. În aprilie 2025, Ceban a anunțat că îl concediază pe Garbalî de la „Apă-Canal” Chișinău pe motiv de „suspiciuni rezonabile”. Ulterior, acesta ar fi fost implicat în organizarea protestelor orchestrate de Șor.

În listă apare și numele Svetlanei Popan, condamnată la șase ani de închisoare în același dosar cu bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, pentru finanțarea ilegală a Partidului „Șor”. Tot acolo se regăsește și Ștefan Bolea, fost președinte al raionului Călărași și actualmente cercetat pentru corupție.

Plahotniuc ar putea fi extrădat mai devreme de 25 septembrie, anunță șeful IGP
Plahotniuc ar putea fi extrădat mai devreme de 25 septembrie, anunță șeful IGP
Procurorul general Alex Florența, dezvăluiri despre războiul hibrid al Rusiei
Procurorul general Alex Florența, dezvăluiri despre războiul hibrid al Rusiei

Firme conduse de moldoveni, parte din rețeaua lui Șor

Scurgerile includ și documente referitoare la companii afiliate condamnatului Ilan Șor, conduse de cetățeni moldoveni. Un exemplu este „AnyKey”, condusă de Victor Alexandreanu, fost membru și donator al Partidului „Șor”. Acesta figurează cu un salariu de 74 de mii de lei lunar și ar fi asociat și administrator al companiei „Sonacom” SRL din Chișinău.

Miza pentru Găgăuzia

Miza pentru Găgăuzia, Ruslan Garbalî/ Sursa foto: Facebook

Compania ar fi prestat servicii pentru mai multe afaceri controlate de Șor. Lanțul „Merișor”, Air Moldova, Aeroportul Internațional Chișinău și altele. Întrebat de jurnaliști dacă activează în prezent în structurile lui Șor, Alexandreanu a evitat să răspundă.

În documente mai apare și Maria Albot, fostă deputată a Partidului „Șor” și fostă acționară la Banca Socială. Ea figurează ca șefă a direcției de lucru cu clienții în compania „Trace Road”, cu un salariu de 54 de mii de lei.

Cum a fost spartă reţeaua lui Ilan Şor

Amintim că sute de documente, rapoarte financiare şi chaturi privind activitatea reţelei „Evrazia” a condamnatului Ilan Şor au devenit accesibile în urma unui atac cibernetic.Documentele scot la suprafaţă planurile lui Şor, stratgia şi mijloacele financiare puse în joc, deconspirează scheme şi oamenii care lucrează pentru oligarhul fugar, aflat în serviciul Kremlinului. Până acum nicio grupare de hackeri nu a revendicat spargerea.

Miercuri, 3 septembrie, canalele de comunicare ale grupării lui Ilan Șor și Blocului „Victorie” au publicat un mesaj în care se anunţa, în limba rusă, că reţeaua a fost spartă. În mesajul, adresat în special activiştilor care îl slujesc pe fostul deputat, că persoane din afara grupării au preluat controlul asupra reţelei „Evrazia”.

Ilan Șor/ Sursa: captură video

Ilan Şor, alias Travolta

În urma atacului cibernetic au fost făcute publice mai multe convorbiri pe chat dintre Ilan Şor şi oamenii săi. Toţi poartă pseudonime. Iar Ilan Şor are pseudonimul Travolta.

Subalternii i se adresează lui Şor linguşitor cu „dragul meu şefuleţ”, „guru” şi îl laudă de câte ori au ocazia. „Travolta” primeşte de la subalterni rapoarte despre lucrul făcut, le dă indicaţii şi îi laudă atunci când este mulţumit.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:27 - Plahotniuc ar putea fi extrădat mai devreme de 25 septembrie, anunță șeful IGP
11:14 - Procurorul general Alex Florența, dezvăluiri despre războiul hibrid al Rusiei
11:11 - Ucraina pregătește un buget record pentru 2026 cu un deficit de 18,4% din PIB pentru apărare
11:02 - Lista completă a filmelor noi pe Netflix în octombrie 2025
10:49 - Călin Georgescu, trimis în judecată. Care sunt acuzațiile
10:47 - Dronele care au survolat România și Polonia ar putea fi parte din exercițiul militar Zapad

HAI România!

Dronele și clonele. Hai LIVE cu Turcescu
Dronele și clonele. Hai LIVE cu Turcescu
Va deveni Europa o federație?
Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale

Proiecte speciale