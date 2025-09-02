Politica Ședință la PNL, după întâlnirea lui Ilie Bolojan cu Nicușor Dan. Discuții pe tema reformei administrației locale







PNL se reunește, în această dup-amiază, într-o ședință a Biroului Executiv Național, după întâlnirea-maraton de aproape trei ore pe care președintele Nicușor Dan a avut-o la Palatul Cotroceni cu liderii Coaliției și cu premierul Ilie Bolojan.

Discuțiile de la Cotroceni au avut ca punct central reforma administrației locale, un subiect care a divizat partidele din Coaliție. Potrivit surselor politice, Nicușor Dan ar fi cerut liderilor să nu îl mai atace pe premierul Ilie Bolojan și a fixat un termen-limită de două săptămâni pentru ca partidele să ajungă la o soluție privind reorganizarea aparatului administrativ.

Liderii coaliției au mai decis înființarea unui grup de lucru pentru reforma administrației locale, din care fac parte miniștrii Cseke Attila, Cătălin Predoiu și Marian Neacșu. Aceștia vor analiza scenariile posibile și vor veni cu soluții concrete. Șeful statului a transmis și că își dorește ca actuala coaliție să rămână funcțională.

Premierul Ilie Bolojan a detaliat marți, într-o conferință de presă, motivele pentru care negocierile sunt blocate. El a explicat că reducerea de 25% propusă de Ministerul Dezvoltării ar afecta aproape exclusiv posturi neocupate, fără efecte reale asupra cheltuielilor.

„Dacă vrem să vorbim despre reduceri în administrație, trebuie să discutăm despre numărul de posturi efectiv ocupate, nu despre organigrame ipotetice. Simplul fapt că tai posturi vacante nu produce economii”, a spus premierul.

Potrivit acestuia, din cele 190.000 de posturi aprobate în administrația locală, doar 130.000 sunt ocupate. „Reducerea cu 25% atinge aproape exclusiv posturi neînființate sau vacante. În realitate, efectele asupra cheltuielilor ar fi nule”, a adăugat Bolojan.

Bolojan a prezentat și câteva simulări privind posibilele reduceri de personal. Pentru o reducere efectivă de 5% în administrația publică locală, ar fi necesară o diminuare de 30% a numărului maxim de posturi, ceea ce ar afecta circa 1.000 de localități. Pentru o reducere reală de 10%, ar trebui eliminate 40% din posturi, ceea ce ar însemna tăieri în jumătate dintre unitățile administrativ-teritoriale.

O scădere de 15% ar presupune reducerea cu 45% a numărului maxim de posturi și ar afecta aproape 2.000 de localități, adică 60% din total.

„Știu că se poate funcționa mai eficient. Am aplicat aceste principii la Oradea și Bihor, iar administrația a continuat să meargă”, a declarat premierul.

Bolojan a anunțat că în cursul după-amiezii de marți vor fi publicate date detaliate pentru fiecare județ, cu numărul maxim de posturi și unitățile unde ar fi nevoie de reduceri. În paralel, Ministerul Dezvoltării va colecta din nou informații de la cele peste 3.000 de unități administrative, pentru a elimina eventualele erori.

„Chiar dacă pot exista mici greșeli, acestea nu schimbă realitatea: în multe județe există un aparat administrativ supra-dimensionat, iar reducerea efectivă de personal este singura cale prin care putem scădea cheltuielile”, a mai spus premierul.