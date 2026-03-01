Ședință de urgență la Guvern pentru românii din Orientul Mijlociu. Oana Țoiu: Toți sunt în siguranță

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat duminică seara că toți cetățenii români aflați în Orientul Mijlociu sunt în siguranță, în contextul escaladării conflictului din regiune. Potrivit acesteia, nu au fost raportate incidente către misiunile diplomatice sau către autoritățile locale.

Șefa diplomației române a precizat că grupurile de copii care se aflau în regiune înainte de izbucnirea crizei sunt însoțite de adulți și mențin legătura permanentă cu echipele consulare ale României. Ministerul Afacerilor Externe a reiterat apelul către cetățenii români din zonă să se înregistreze în baza de date consulară.

Luni, la ora 9:30, la sediul Guvernului va avea loc o ședință la care va participa și premierul Ilie Bolojan. Pe agenda discuțiilor se află planurile de evacuare elaborate de celula de criză a MAE. Președintele Nicușor Dan se află în comunicare permanentă cu Guvernul pe acest subiect.

Planurile vor fi făcute publice în momentul în care spațiul aerian va fi redeschis sau, alternativ, când tranzitul terestru către state cu spațiu aerian deschis va fi considerat sigur. În prezent, deplasările pe cale terestră sunt descurajate din cauza riscurilor ridicate.

Ministrul a arătat că tirurile de rachete continuă atât pe timpul nopții, cât și în cursul zilei, iar durata conflictului rămâne incertă. Oana Țoiu a participat și la reuniunea Consiliului Afacerilor Externe al Uniunii Europene, convocată de reprezentantul pentru politică externă.

Uniunea Europeană a transmis un mesaj de „reținere maximă” și a cerut respectarea dreptului internațional în contextul tensiunilor din Iran și Orientul Mijlociu. Declarația a fost făcută în urma unei videoconferințe a miniștrilor de Externe ai celor 27 de state membre, convocată de șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

„Facem apel la reținere maximă, la protejarea civililor și la respectarea deplină a dreptului internațional, inclusiv a principiilor Cartei ONU și a dreptului internațional umanitar”, se arată în declarația emisă în numele tuturor statelor membre.

Reuniunea informală a Consiliului Afaceri Externe a fost organizată de urgență pentru coordonarea pozițiilor europene în raport cu evoluțiile recente din regiune.

„Am prezentat evaluarea pe baza contribuțiilor ample primite de la misiunile diplomatice și consulare ale României din teren, precum și măsurile întreprinse pentru a asigura siguranța cetățenilor români”, a precizat Oana Țoiu.

Majoritatea statelor membre UE adoptă o abordare similară, urmând recomandările autorităților din țările în care se află propriii cetățeni. În paralel, la nivel european este pregătită o reuniune comună cu miniștrii de externe din Orientul Mijlociu. Pachetul de sancțiuni împotriva Iranului rămâne, potrivit oficialilor europeni, un instrument ce poate fi utilizat fie pentru a crește presiunea, fie pentru a încuraja deescaladarea. România a condamnat ferm atacurile iraniene din regiune.