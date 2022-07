Secretul unei siluete de invidiat. Cum a slăbit Andreea Esca nouă kilograme. „Fericirea este cea mai sigură cale”

Andreea Esca este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare din țară, dar puțini știu câte sacrificii face pentru o siluetă de invidiat. Vedeta este minionă, iar un kilogram în plus sau în minus se observă imediat.

Ea a povestit că a reușit să slăbească de la 64 de kilograme la 55 cu ajutorul dietei, a sportului și a fericirii. Andreea Esca a considerat că trebuie să facă o schimbare, având doar 1,62 cm. Prezentatoarea a renunțat la pâine, la covrigei, sticksuri şi multe alte produse cu un conţinut ridicat de carbohidraţi.

Vedeta a dezvăluit că și-a făcut o dietă potrivită pentru ea. Aceasta a subliniat că a renunțat la dulciuri, produse pe care le adoră.

„Singura mea regulă este să fiu la ora 19:00 la pupitrul ştirilor. Dar încerc să nu mănânc mult dulce, să evit pâinea, pastele, cartofii, mă rog, tot ce ştim sigur că ne va aduce nişte kilograme în plus. Fericirea este cea mai sigură cale către un look de invidiat. Din păcate, însă, nu vă pot da reţeta. Și atunci vă doresc să o gasiţi, să stiţi că, dacă veţi face, dacă veţi trai lucruri care vă fac fericite, se va vedea. Și bonus: să faceți un pic de sport în limita timpului’. (…) Sportul e baza şi un pic de atenţie la mâncare nu strică. De asemenea, nu sunt adepta operaţiilor estetice, nu mi-am făcut nici măcar o injecţie”, a mărturisit Andreea Esca, citată de viva.ro.

Cine a ajutat-o pe Andreea Esca să slăbească

Prezentatoarea de la PRO TV a mai povestit că cel mai mare ajutor în procesul său de slăbire l-a primit de la nutriționiști și medici.

„Da, am ținut dietă, am mers întâi la un nutriționist, o nutriționistă cu care lucra deja Alexia și care m-a ajutat foarte mult – eu nu pot să țin à la long același regim și mă plictisesc – și după aceea am mers la un medic care se ocupă de acest program și care este foarte cunoscut. Mi-a făcut niște analize și mi-a prescris o dietă.

Sinceră să fiu, lucrurile sunt destul de simple, adică trebuie să înveți cumva să mănânci, să nu asociezi niște alimente și să ai voință să mănânci cantitatea care trebuie și alimentele combinate într-un anume fel”, a spus Andreea Esca pentru click.ro.