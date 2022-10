Secretul pe care nu-l știa nimeni despre Iphone. A fost ascuns într-o pictură: „Acum nu mai sunt atât de sigur”

Specialiștii au încercat o viață să facă telefoane fără fir, iar acum tehnologia a avansat așa cum puțini și-au imaginat. Cu toate astea, niște pasionați de artă dintr-o expoziție au descoperit că personajul unei picturi vechi de 150 de ani ținea în mână un dispozitiv asemănător cu Iphone-ul, inventat de Steve Jobs.

Pasionații de artă nu au putut să înțeleagă cum o femeie ține în mână un iPhone într-o pictură veche de 150 de ani, supranumind-o pe tânără „călătoare în timp”. Lucrarea îi aparține lui Ferdinand George Waldmüller și este intitulată „The Expected One”.

Frumoasa pictură prezintă o tânără femeie care se plimbă printr-un peisaj rural idilic, ținând în mână un obiect care seamănă foarte bine cu smartphone-urile din ziua de azi. Privirea ei este lipită de obiectul din mâinile ei și nici măcar nu îl observă pe băiatul care o așteaptă cu o floare, așa cum se întâmpla și azi. În ciuda lipsei de tehnologie în 1860, imaginea este foarte clară.

Dar criticii de artă au declarat că pictorul nu a avut o viziune a viitorului și că a fost pur și simplu o coincidență. Opera lui Waldmüller se află acum într-un muzeu din Munchen, Neue Pinakothek, unde sălile sunt împânzite de picturi din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. Omul care a declanșat prima dată conspirația, Peter Russell, a declarat pentru VICE că societatea și oamenii se dezvoltă sau se schimbă de la an la an.

Adevărul din spatele controversatei picturi

Femeia doar citea o carte de rugăciuni în timp ce se plimba prin mediul rural, dar oamenii au dorit să își imagineze că este cu un Iphone în mână. Alți critici de artă au precizat că majoritatea persoanelor s-au regăsit, fiind mereu cu ochii în telefon pe stradă.

Peter Russell, un ofițer pensionar din Glasgow, a explicat: „Ceea ce mă frapează cel mai mult este cât de mult o schimbare în tehnologie a schimbat interpretarea tabloului și, într-un fel, a valorificat întregul său context. Marea schimbare este că, în 1850 sau 1860, fiecare spectator ar fi identificat obiectul în care este absorbită fata ca fiind o carte de rugăciuni. Astăzi, nimeni nu ar putea să nu vadă asemănarea cu scena unei adolescente absorbite de social media pe smartphone-ul lor”.

Șeful Apple, Tim Cook, a declarat că a observat un iPhone într-o operă de artă veche în timpul unei vizite la un muzeu din Amsterdam. El a rămas șocat de descoperirea făcută, iar aceasta i-a dat mumt de gândit.Cook a spus într-o conferință: „Întotdeauna am crezut că am știut când a fost inventat iPhone-ul, dar acum nu mai sunt atât de sigur”, amintind lucrarea veche de secole, scrie The Sun.