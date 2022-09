Expoziție „Hiperrealism” la Muzeul Maillol. Vizitatorii sunt așteptați să facă turul complet dezbrăcați

Pentru cei care doresc să exploreze în voie expoziția „Hyperrealism: This is not a body”… în cele mai simple haine, au fost rezervate intervale specifice – pe 10, 11 și 17 noiembrie, la orele 19.30, 20.15 și 21.00 .

Aceasta este o oportunitate pentru entuziaștii naturismului, dar și pentru novicii care doresc să-și pună la încercare modestia, de a se bucura de o experiență neobișnuită într-un cadru de obicei foarte politicos.

Lucrările prezentate, adevărate sculpturi care ne pun în fața ciudățeniei trupurilor noastre, a pielii și a părului nostru, se pretează foarte bine la această inițiativă. Voluntarii își vor putea confrunta propriul corp și pe cel al altor participanți cu aceste ființe de carne falsă tulburător de realiste, realizate din silicon, rășină, păr adevărat și alte materiale iluzorii.

Respect pentru valorile naturiste, departe de voyeurism sau exhibiționism

Desfășurate cu respect pentru valorile naturiste, departe de orice voyeurism sau exhibiționism, aceste „vizite nudiste” au avut deja un mare succes la Liège, Bruxelles și Lyon, unde expoziția a mai fost itinerată. Organizată în 2018 la Palais de Tokyo de către ANP (Association des Naturistes de Paris), prima vizită la un muzeu nudist din Franța (unde trăiesc 2,6 milioane de naturiști) a atras 7.000 de cereri pentru doar 160 de locuri.

Dovada că arta se pretează bine la curiozitate, la experiment și la punerea sub semnul întrebării a regulilor stabilite. Locul ideal pentru a vă pune complexele în vestiar!

Muzeul Maillol este un muzeu de arta situat în Arondismentul 7 la 59-61, pe strada de Grenelle din Paris, Franţa.

Muzeul a fost înființat în 1995 de Dina Vierny, un model pentru sculptor Aristide Maillol, și este operat de Fundația Dina Vierny. Prezintă lucrările lui Maillol (desene, gravuri, picturi, sculpturi, artă decorativă, tencuială originală și lucrări de teracotă) împreună cu alte lucrări din colecția privată a lui Vierny.

Până în 2020, muzeul a fost condus de compania Culturespaces , o filială a grupului Engie (fost GDF-Suez). Fundația Dina Vierny-Musée Maillol a fost recunoscută ca fiind de utilitate publică de către statul francez.