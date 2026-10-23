Secretul creierului feminin la menopauză. Dr. Lisa Mosconi prezentă în premieră la conferința „Let's Talk About Menopause”

Dr. Lisa Mosconi a vorbit în premieră în Palatul Parlamentului unde aproximativ 700 de femei venite să caute răspunsuri, alături de alte peste 2.000 de participante conectate online. Atmosfera de la cea de-a 15-a ediție a conferinței „Let's Talk About Menopause” a fost una electrizantă — o combinație de emoție pură, sprijin reciproc și rigoare științifică de cel mai înalt nivel.

Punctul culminant al evenimentului maraton de 5 ore l-a constituit intervenția LIVE, în premieră pentru România, a dr. Lisa Mosconi, neurocercetătoare de talie mondială și autoare a bestsellerului The Menopause Brain, care a vorbit despre secretul creierului feminin la menopauză

Direct din Statele Unite, dr. Lisa Mosconi a captivat asistența prezentând imagistic transformările prin care trece creierul feminin în trei etape fundamentale ale vieții. Vestea majoră anunțată de aceasta vizează un program masiv de cercetare:

„Femeile au un risc de Alzheimer pe parcursul vieții mult mai mare decât bărbații (1 din 5 femei, comparativ cu 1 din 10 bărbații). Transformările biologice asociate cu boala încep de fapt în creierul femeilor în perioada de midlife, din cauza scăderii drastice a nivelului de estrogen, care funcționează ca un combustibil pentru neuroni.” — Dr. Lisa Mosconi VEZI FOTOPOZA 1 / 3

Pe lângă componenta neurologică, medicii de top invitați de organizatoarele Ileana Badiu, Ana Bitu și Maria Manole (Asociația „Sunt la Menopauză” și SuperAge, alături de Rețeaua de sănătate Regina Maria) au dissectat cele 72 de manifestări posibile ale menopauzei.

Discuțiile au acoperit domenii esențiale pentru sănătatea femeilor de peste 40 de ani:

Endocrinologie și Cardiologie: Legătura dintre schimbările hormonale, riscul cardiovascular și tratamentele de ultimă generație. Metabolism și greutate: Discuții despre noile terapii GLP-1. Un moment profund emoționant a fost cel în care Ana Bitu a povestit cum a slăbit aproape 40 de kilograme, punând capăt unei lupte de 35 de ani cu greutatea. Ginecologie și Genetică: Dr. Diana Gheorghiu, coordonatoarea Centrului de Menopauză, a subliniat că simptomele pot persista ani de zile, însă sprijinul medical adecvat restabilește calitatea vieții.

Dincolo de cifre și termeni medicali, sala a rezonat puternic la intervenția actriței Mirela Oprișor. Cu un amestec rarisim de umor și vulnerabilitate, povestindu-și propria experiență printre lacrimi, actrița a smuls ropote de aplauze cu un îndemn simplu, dar profund: „Vă doresc prietene bune la vremuri grele!”

Evenimentul reconfirmă o realitate observată din sală: menopauza nu mai este un subiect tabu în România, ci o prioritate de sănătate publică abordată cu empatie, comunitate și știință de nivel mondial.