Secretele lui Cher. Șase reguli pe care vedeta pop le respectă pentru a arăta fabulous la 76 de ani

Cum reușește Cher să rămână atât de în formă? Ei bine, are câteva obiceiuri sănătoase care o ajută și pe care a început să le respecte, mai ales pe măsură ce a îmbătrânit. „Trebuie să muncești de două ori mai mult. Trebuie să fii în sala de sport tot timpul”, a declarat ea pentru E! News.

Între dietă și rutina de antrenament, vedeta a recunoscut că muncește din greu pentru a-și menține aspectul.

1. Urmează o dietă cu conținut scăzut de grăsimi

Cher stă departe de alimentele cu multă grăsime, inclusiv multe produse lactate. „M-am înțărcat de la laptele integral la laptele degresat – dacă mănânc lapte”, a spus ea în cartea sa Cher Forever Fit: The Lifetime Plan For Health, Fitness, and Beauty. „Cred că brânza este unul dintre cele mai rele lucruri pentru organism. Nu se digeră bine, iar majoritatea brânzeturilor sunt prea bogate în grăsimi”. Deși multe brânzeturi au, cu siguranță, multă grăsime, există brânzeturi cu conținut scăzut de grăsimi pe care le puteți consuma în timp ce slăbiți.

2. Gustări sănătoase

Spuneți adio dulciurilor, pentru că Cher are cel mai bun înlocuitor dulce pentru gustări: „Michelle Pfeiffer și cu mine am aflat că putem să dăm cartofii dulci la microunde în patru minute, iar asta ne-a schimbat întreaga viață. Am trăit cu cartofi dulci, cartofi la cuptor și salate Caesar”. Cartofii dulci au o mulțime de beneficii pentru sănătate, inclusiv pierderea în greutate, reglarea glicemiei și îmbunătățirea digestiei și a vederii.

3. Bea alcool foarte rar

Alăturându-se rândurilor celebrităților care nu consumă alcool, Cher stă departe de băuturi în cea mai mare parte: „Sunt lucruri care nu-mi plac și care sunt nesănătoase, cum ar fi drogurile și băutura, așa că nu m-am apucat niciodată de ele de la bun început”, a declarat Cher pentru Closer: „Beau doar de trei sau patru ori pe an”.

4. Evită zahărul rafinat

Cântăreața evităzahărul rafinat și mănâncă zaharuri naturale care îi mențin nivelul de energie ridicat, fără să aibă parte de prăbușirea provocată de alimentele procesate: „Pastele îmi dau multă energie, la fel și fructele, cum ar fi bananele, papaya și nectarinele, pentru că au mult zahăr, dar nu este rafinat”.

5. Își schimbă exercițiile fizice

Lui Cher îi place să amestece când vine vorba de exerciții fizice – fitnessul pentru tot corpul este stilul ei. Cântăreața face exerciții fizice de cinci ori pe săptămână. De asemenea, ea a declarat pentru E! News că, în afara sălii de sport, îi place să facă surf pentru a se menține activă.

6. A învățat ce nu funcționează pentru ea

Deși cântăreața și-a însușit până acum rutina de antrenament, a fost nevoie de multe încercări și erori. De fapt, Cher nici măcar nu a început serios să facă exerciții fizice până la 50 de ani. Singurul exercițiu la care a renunțat? Alergarea: „Am încercat să alerg ani de zile și am urât. Sânii se duc peste tot, ovarele se duc peste tot și îți zgâlțâi tibiile. Nu este cel mai grozav lucru”.