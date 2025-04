Negocierile comerciale SUA-China, în ceață: Secretarul Trezoreriei nu confirmă dialogul Trump-Xi

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a susținut strategia de negociere a președintelui Donald Trump în ceea ce privește acordurile comerciale, însă a menționat că nu are informații despre eventualele discuții directe între Trump și președintele chinez Xi Jinping.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a apărat duminică politica tarifară controversată a președintelui Donald Trump, care afectează economia globală, descriind-o ca un instrument pentru generarea unei „incertitudini strategice” menite să ofere un avantaj Statelor Unite.

De asemenea, Scott Bessent a mai subliniat faptul că: ”Nimeni nu este mai bine plasat decât preşedintele Trump să creeze acest efect de pârghie”.

Întrebat despre progresele în negocierile comerciale inițiate de administrația Trump cu țările cărora le-au fost impuse taxe vamale, Scott Bessent a evitat să ofere un răspuns.

Treasury Secretary Scott Bessent defended Pres. Trump’s negotiating strategy on trade deals but said he didn't know whether Trump was speaking directly with Chinese President Xi Jinping.https://t.co/xNhmVX2OWS pic.twitter.com/H5GOfZWVmt

