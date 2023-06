Se mărită Oana Roman? Marius Elisei nu mai intră în calcule

Fosta soție a lui Marius Elisei a fost întrebată și dacă s-a gândit la o nouă căsătorie în ultima perioadă. Oana Roman a mărturisit că nici măcar nu i-a trecut prin minte acest subiect deoarece ar avea lucruri mult mai importante de făcut. „Nici nu m-am gândit la așa ceva, e ultimul subiect la care să mă gândesc sincer. Chiar nu îmi stă capul la așa ceva, am atâta de făcut încât chiar nu este un subiect la care să mă gândesc”.

Chiar dacă trece printr-o perioadă dificilă din cauza stării de sănătate precare a mamei sale la care s-a adăugat și despărțirea de Marius Elisei, Oana Roman rămâne o persoană pozitivă. Ea a mărturisit că se simte foarte bine și se bucură că a venit vara deoarece este anotimpul ei preferat. De asemenea, Oana a spus că nu îi place să se victimizeze și vrea să nu își expună problemele cu care se confruntă.

„Apar probleme, dar eu nu cred că am mai multe ca alții. Mie nu-mi place să mă plâng și nici să mă victimizez, eu iau lucrurile cum vin, încerc să le iau cum vin și să merg mai departe. Never give up, cum spun americanii, eu merg înainte așa, e normal să apară și probleme, dar până la urmă din fiecare lucru din ăsta învățăm câte ceva”, a mai zis Oana Roman pentru Spynews.ro.