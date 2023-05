Oana Roman, atitudine total schimbată față de Marius Elisei. Fostul soț, din ce în ce mai apropiat de vedetă

”Am acolo sus ceva care are grijă de mine. Fără ea, fără căsătorie, lumea nu ar mai fi la fel. Este foarte importantă. Suntem foarte ok, eu și Marius, nu vreau neapărat să insist pe subiectul ăsta, practic nu mai sunt foarte multe lucruri de spus. E ok. Astăzi a venit la noi, a gătit, ne vedem. Nu în momentul ăsta, nu pot vorbi despre împăcare. Nu acum, nu știu, vom vedea”, a declarat vedeta. Pentru că are un program foarte încărcat Oana Roman a mai tăiat din distracțiile de pe vremuri.

La ce a renunțat vedeta pentru a-și duce planurile la bun sfârșit

Mai ales că acum are alte priorități. „Copilul, casa, mama, proiectele, mai ies cu prietenii la o masă, party, grătar. Nu mă duc la club, nu mai ies, nu-mi mai place. Îmi ocupă 17 ore pe zi treaba asta. Când Iza merge la școală, mă trezesc la 6:30, nu mă culc niciodată mai devreme de 00:30. Ăsta e programul meu”, a explicat Oana Roman. Acesta este motivul pentru care orice fel de ajutor este binevenit. Drept urmare, inclusiv venit cel de la fostul soț, este mană cerească pentru vedetă. La începutul acestui an, Oana Roman și Marius Elisei anunțau că nu mai formează un cuplu. După anunț, cei doi și-au aruncat cuvintele grele.



Foștii soți s-au mai despărțit în anul 2021, atunci când au divorțat la notar. Oana Roman îl acuza pe Marius Elisei că nu s-a implicat deloc financiar în creșterea fiicei lor și nici nu a fost atât de prezent în viața micuței pe cât susține el și pe cât ar fi normal. Fiica lui Petre Roman mărturisea că ea a fost cea care întotdeauna a avut grijă ca Isabela, mai ales că micuța are multe activități extrașcolare.