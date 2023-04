Oana Roman schimbă placa. Declarație șocantă legat de Marius Elisei

„O să-l iubesc toată viața!” a spus Oana Roman în podcast-ul lui Jorge. A continuat apoi cu explicații. „Pentru că este tatăl copilului meu. Și am să-l iubesc și am să-l respect toată viața. Îl iubesc în sensul în care am trăit 10 ani împreună. Nu pot să-l urăsc sub nicio formă. Am trăit 10 ani împreună. Avem un copil împreună. Eu am niște sentimente frumoase față de el. Pentru că eu așa consider că e normal”, a spus Oana Roman. Cei doi și-au spus cuvinte extrem de dureroase după ce s-au despărțit. Oana Roman a spus că Marius Elisei a lăsat-o să se descurce singură cu toate, că nu le ajută pe ea și pe Isa, dar că „are bani de țigări și băutură”.

Mai e loc de împăcare?

Pe de altă parte, fostul soț a umilit-o pe vedetă. „Tu niciodată nu te uiți în oglindă înainte să vorbești? Niciodată nu te gândești înainte să vorbești? Că poate cineva, mai târziu, va avea de suferit. Crezi că mă ataci așa cum crezi tu că o să mă ataci? Dacă vrei să ne atacăm, ne atacăm și vei vedea că o să ieși în pierdere. Ține cont că te-am făcut mamă și nu meritai, te-am făcut mireasă și nu meritai, nu meriți nimic, absolut nimic la ce caracter ai, adevăratul tău caracter! Dacă mă apuc să-ți dau masca aia jos, nu știu dacă o să fie bine, dar eu mă gândesc la cine o să sufere mai târziu. Și nu uita, vezi că te-am luat grasă și te-am lăsat slabă! Ar trebui să-mi mulțumești!”, a declarat Marius Elisei în spațiul online, la acel moment. Cât privește o eventuală îmăcare, Oana Roman cataloghează cele de mai sus drept „dragoni”. Susține că a ajuns la concluzia că, deși nu mai sunt o familie, trebuie să rămână o echipă pentru Isa. Cât despre micuță, mama sa a pus-o în temă de la început că este în zadar să încerce să-i mai aducă împreună.