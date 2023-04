Mioara Roman, dusă de urgență la spital. Anunțul trist făcut de Oana Roman. De ce refuză să dea detalii

„Nu este pentru prima dată când Mioara Roman ajunge să fie internată la spital, dar s-ar părea că, de această dată, veștile nu sunt prea bune. Mai exact, în urmă cu câteva momente, mama Oanei Roman a ajuns la spital. Mioara Roman nu se află deloc într-o formă bună, motiv pentru care a fost luată de la centrul de îngrijire și adusă în fața medicilor.

Mioara Roman, în vârstă de 82 de ani, e de mai bine de un an internată într-un centru de recuperare. Mama Oanei Roman are mai multe probleme de sănătate, acum câteva luni a fost și operată la șold.

Fiica lui Petre Roman: Nu vă pot da detalii deocamdată

Pe data de 4 aprilie, Mioara Roman a fost dusă, de urgență, la spital. Oana Roman a făcut public evenimentul, spunând faptul că va fi absentă de pe rețelele de socializare. De asemenea, vedeta a spus faptul că fosta soție a lui Petre Roman nu este deloc într-o formă bună.

„Azi voi fi mai mult absentă aici. Mama nu e bine, e la spital și încerc să gestionez situația cât pot de bine. Nu vă pot da detalii deocamdată, dar nici nu am puterea să fiu prezentă cu voi. Doamne ajută!’, a scris Oana Roman pe social media.

Oana Roman a vorbit foarte puțin și despre problemele de sănătate ale mamei sale. Fiica lui Petre Roman a mărturisit că nu mai poate purta o conversație cu aceasta. „Nu am discutat cu mama despre Marius. A aflat atunci că am divorțat. Dar e greu să mai ai acum o discuție normală cu mama. De mult e așa! Degradarea cognitivă nu se repară!”

Mioara Roman are probleme care țin de partea neuronală

„Degenerările neuronale nu stau pe loc și nici nu dau înapoi. Facem tot ce putem să le ținem pe loc. Are niște probleme care țin de partea neuronală. Îi afectează starea generală, nu mai e activă, conectată la toate lucrurile.

Nu mai e așa rapidă în a înțelege. A făcut o serie de mici accidente vasculare. Are o pareză la mâna dreaptă. Are nevoie de îngrijiri speciale. Trebuie să facă kinetoterapie, are nevoie de ajutor, nu mai poate să își miște mâna dreaptă deloc. A învățat să mănânce cu stânga”, a povestit Oana Roman în emisiunea lui Măruţă.