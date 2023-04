Oana Roman și Marius Elisei, în relații din ce în ce mai bune. Fostul soț și-a petrecut noaptea în casa vedetei

Printre cei care i-au sărit în ajutor, în afara prietenilor, a fost și Marius Elisei care nu s-a dat în lături de la nimic, i-a adus medicamente, ba chiar a petrecut noapte pe canapea în casa vedetei. „De ieri când le-am spus că sunt bolnavă și izolată, toți s-au oferit să îmi aducă mâncare, medicamente și tot ce am nevoie. Dar fizic a fost lângă mine și Marius, care mi-a adus medicamente, test și a dormit jos pe canapea ca să nu fiu singură”, le-a spus Oana Roman, prietenilor virtuali. De altfel, din această pricină, Oana nu a mai putut ajunge la biserică în Noaptea de Înviere pentru a lua lumina, însă fetița ei a mers împreună cu tatăl ei și i-au adus lumina.

„O să-l iubesc toată viața”

Între Oana Roman și Marius Elisei lucrurile au început să se îmbunătățească după ce vedeta a povestit la un podcast că toata viața va fi legată de fostul ei soț.

„O să-l iubesc toată viață pentru că este tatăl copilului meu și am să-l iubesc și am să-l respect toată viața”, a declarat Oana Roman„Il iubesc în sensul în care am trăit zece ani împreună. Nu pot să spun că îl urăsc, sub nicio formă! Am trăit zece ani împreună, avem un copil împreună, eu am niște sentimente frumoase față de el pentru că eu așa consider că e normal”, a declarat vedeta.

„Eu sper totuși să reușim să avem o relație cât se poate de civilizată pentru acest copil, pentru că este un copil absolut senzațional, și este lucrul pe care eu i-l spun tot timpul: «Haide să ne înțelegem, haide să petreci timp cu ea, să putem chiar să petrecem timp amândoi cu ea din când în când ca să nu simtă ruptura». Dar asta nu înseamnă că noi doi mai suntem un cuplu, nu înseamnă că noi dom trăim împreună, asta e un lucru care nu se va mai întâmpla. Fără îndoială!”, a mai spus Oana Roman.