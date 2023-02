Oana Roman, asaltată de pretendenți după despărțirea de Marius Elisei: „O să le dau block tuturor. Nu mă interesează acest subiect“

Oana Roman este din nou o femeie singură după despărțirea de Marius Elisei. A mărturisit că ultimele luni au fost dificile pentru ea, așa că a decis să plece alături de fiica ei într-o vacanță în Egipt. Momentul ales nu a fost întâmplător. Fiica ei Isa a împlinit de curând nouă ani.

Deranjată de mesaje

Oana Roman nu a avut însă parte de liniște nici în vacanță. După ce a anunțat pe rețelele de socializare că s-a despărțit de Marius Elisei a fost „asaltată“ de tot felul de pretendenți. Fiica lui Petre Roman spune că a fost extrem de deranjată de unele mesaje și că a fost nevoită să blocheze mai mulți bărbați care îi scriau insistent.

„Ca să ne amuzăm, vreau să le transmit băiețașilor care îmi scriu mesaje pe Instagram sau pe Facebook cu «Ce faci, frumoaso? Ce faci, păpușă? Ce faci, dulceață?» și alte apelative de genul ăsta, că sunt niște penibili și că le-am dat block și că o să le dau block tuturor. Nu am nevoie să-mi scrie niciun băiețaș, niciun domn și nimeni, pentru că nu mă interesează acest subiect, mi-a ajuns. Deci, nu îmi mai scrieți, băiețași!’, a scris Oana Roman, pe Instagram.

Despărțire dureroasă

Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit luna trecută după nouă ani de căsnicie. Relația lor a fost mereu una tumultoasă. Oana Roman a spus că nu mai există cale de întoarcere. Se pare că picătura care a umplut paharul a fost faptul că fiica lui Petre Roman a fost lăsat singură de partenerul de viață chiar în ziua aniversării căsătoriei.

„Este un lucru pe care ni l-am dorit cumva amândoi. Eu îi spuneam de foarte mult timp că trebuie să ne separăm definitiv, pentru că nu cred că mai avem nicio șansă să mai reparăm ceva în relația noastră, pentru că avem viziuni total diferite asupra vieții, dorințe total diferite în ceea ce privește viața.

Vedem lucrurile total diferit. Am încercat cât s-a putut. Nu s-a mai putut. Este un lucru pe care și eu mi l-am dorit, dar mă repet. Mi-aș fi dorit ca acest lucru să nu se întâmple acum, pentru că nu este ok că am rămas singură, cu toate pe cap”, a scris Oana Roman, pe Instagram.