Oana Roman, scandal și în Egipt: „Aștia sunt niște escroci”

Oana Roman aflat că trebuie să plătească 30 de euro, motiv pentru care i-a cerut vânzătoarei bonul. „Ăștia la magazine aici sunt niște escroci de n-ai văzut în viața ta. M-am dus să cumpăr niște Nurofen și o cremă cu protecție solară pentru Isa, pentru că, evident, astăzi a stat prea mult în piscină.

Nu a vrut să își dea cu cremă și a făcut o mică insolație și pe o folie și pe o cremă absolut banală, mi-a cerut 30 de euro și când i-am cerut bon mi-a zis că nu merge casa de marcat. Și am plecat. 30 de euro… niște escroci”, a povestit Oana Roman, pe Instagram.

Fiica fostului premier este în vacanță în Hurghada, Egipt, alături de fiica sa, pentru o perioadă de 7 zile. Oana Roman a decis să îi facă o surpriză fiicei ei care este născută pe 9 februarie și să sărbătorească această zi specială împreună. Cele două se bucură de momentele frumoase petrecute împreună, iar fanii Oanei și-au arătat suprinderea cu privire la modul în care arată îmbrăcată în costum de baie.

Cum a slăbit Oana Roman

Oana Roman a reușit să slăbească pese 20 de kilograme și este extrem de mândră de ea: „Oricine orice ar spune diferența este enormă. Fără operație la stomac. Pentru că tot primesc mesaje cu întrebarea cum ai slăbit, deși am tot explicat, mai explic o dată. Am început cu proceduri de remodelare corporală cu aparatele cele mai performante de pe piață.

Am făcut naveta la Ploiești 1 an jumătate, săptămânal pentru aceste proceduri. Minus 4 cm după o singură ședință. Am ținut și țin dietă: post intermitent 16/ 8. Adică nu mănânc 16 ore și mănânc cu măsură doar în cele 8 ore rămase”.