Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit. Care a fost picătura care a umplut paharul

Oana Roman și Marius Elisei tocmai împliniseră nouă ani de căsnicie luna aceasta. Relația lor a fost mereu una tumultoasă. Cei doi au anunșat de mai multe ori că se despart, dar de fiecare dată au reușit să treacă peste momentele dificile.

Ruptură definitivă

Oana Roman spune însă că acum despărțirea este una definitivă și că nu mai există cale de întoarcere. Se pare că picătura care a umplut paharul a fost faptul că fiica lui Petre Roman a fost lăsat singură de partenerul de viață chiar în ziua aniversării căsătoriei. Marius Elisei a plecat de acasă.

„Acum vor curge râuri de cerneală, cum s-ar spune, vor apărea titluri că Marius a părăsit-o pe Oana. Este un lucru pe care ni l-am dorit cumva amândoi. Eu îi spun de foarte mult timp că trebuie să ne separăm definitiv, pentru că nu cred că mai avem nicio șansă să mai reparăm ceva în relația noastră, pentru că avem viziuni total diferite asupra vieții, dorințe total diferite în ceea ce privește viața.

Vedem lucrurile total diferit. Am încercat cât s-a putut. Nu s-a mai putut. Este un lucru pe care și eu mi l-am dorit, dar mă repet. Mi-aș fi dorit ca acest lucru să nu se întâmple acum, pentru că nu este ok că am rămas singură, cu toate pe cap”, a scris Oana Roman, pe Instagram.

S-a mutat de acasă

Ea insistă că despărțirea a fost una de comun acord și că stabiliseră chiar și data la care Marius Elisei avea să s emute de acasă. Doar că acesta nu a mai așteptat niciun moment, și-a făcut bagajele și a plecat. Oana Roman spune că știe că urmează o perioadă dificilă, dar că vă trece și peste acest moment.

„Trebuie să am grijă și de copil și de casă, și de mama, și de cumpărături, și să muncesc, să plătesc facturi și să le fac pe toate, dar asta e. El nu mai locuiește cu noi. Am hotărât acest lucru, doar că el a hotărât să plece mai devreme decât am stabilit. Atâta tot. Cum am scris și în story-ul anterior, eu mă simt eliberată de o foarte mare povară, pentru că nu ne mai era bine împreună. Nici eu nu mai eram fericită, nici el nu era fericit. Fiecare cu greșelile lui. Fiecare cu problemele lui”, a mai scris Oana Roman.