Oana Roman și Marius Elisei, relație de coșmar. Fiica lui Petre Roman nu s-a mai ascuns. „Eu am trăit ani de zile un abuz…!”

Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit din nou și și-au aruncat cuvinte dure. Acum, fiica lui Petre Roman a declarat că a stat într-o relație abuzivă și că vrea să ajute femeile care trec prin așa ceva. Aceasta a mai spus că s-a săturat să ascundă adevărul și că își „va spăla rufele în public”.

„Foarte mulți mi-au scris că spăl rufele în public. Nu. Trebuie să nu mai protejăm pe cei care fac rău. Trebuie să avem curaj să ne exprimăm. Nu este vorba despre spălat rufele în public, asta este o prostie inventată. Este despre a-ți asuma ceea ce ai trăit, despre a nu te mai lăsa călcată în picioare. Eu am trăit ani de zile un abuz mental și emoțional extrem. Ca mine sunt milioane de femei. Nu trebuie să tăcem. Eu nu mai protejez pe nimeni. Eu am curaj să vorbesc despre ceea ce am trăit”, a spus Oana Roman pe Instagram.

Oana Roman a mai spus că a trăit într-un abuz emoțional și mental și le-a sfătuit pe femeile care se confruntă cu aceste probleme să plece cât mai repede de lângă partenerii toxici. „Ca mine sunt milioane de femei, care trăiesc sigur și abuz fizic. Nu este cazul meu și nu a fost niciodată în viața mea.”, a mai spus vedeta.

Oana Roman, în război cu Marius Elisei

Oana Roman a povestit și că Marius Elisei nu se ocupă de fetița lor, Izabela, și că i-a cumpărat foarte rar cadouri. Aceasta a mai spus că fostul partener nici măcar nu este în stare să aducă copilul acasă de la școală.

„Dacă îl bufnește râsul să o luăm pas cu pas. Eu am declarat că el mi-a spus mie că până se stabilizează nu are timp să se vadă cu ea, să o ia sau să o ducă la școală și nu are bani să contribuie la creșterea ei. Lucru pe care el nu l-a contrazis. A declarat că vorbesc des la telefon, dar asta nu înseamnă că se implică în vreun fel în creșterea ei. Deci, nu mă contrazice, dar dacă tot îl bufnește râsul, eu l-aș întreba și aș dori să spună public când a dus-o ultima oară la școală, când a luat-o ultima oară de la afterschool, când a ieșit ultima oară cu ea în oraș, când a fost în 9 ani de când este Iza, o zi cu ea, doar el cu ea, ce cadouri i-a oferit în ultimii ani vreodată și cu ce s-a implicat în creșterea ei în ultimii ani, mai ales de când a început școala.

Dacă tot îl bufnește râsul în felul acesta, aș vrea și eu să știu, pentru că eu nu spun niciodată lucruri neadevărate, pentru care nu am ceva în spate, adică niște probe și așa mai departe. De asemenea, aceste lucruri sunt știute, pentru că oamenii văd cine o duce pe Iza la școală, cine o ia de la afterschool, cine se duce cu ea la activități și mai ales, oamenii știu cine plătește facturile peste tot. Deci să nu îl mai bufnească râsul atât, pentru că eu chiar cred că nu este cazul și ar fi bine măcar să își vadă de ale lui și să nu mai dea declarații de tipul ăsta, când se știe realmente cu musca pe căciulă.”, a declarat Oana Roman.