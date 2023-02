Oana Roman, noi acuzații. Ce au putut face Marius Elisei și Catinca Roman. „M-am săturat de minciuni!”

Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit, iar aceasta a declarat că fostul partener nu se ocupă de creșterea fetiței lor. Fiica lui Petre Roman a mai spus că tatăl Izei nu îi cumpără cadouri, nu poate să o ducă acasă de la școală și că nu este preocupat de nimic.

„Dacă îl bufnește râsul să o luăm pas cu pas. Eu am declarat că el mi-a spus mie că până se stabilizează nu are timp să se vadă cu ea, să o ia sau să o ducă la școală și nu are bani să contribuie la creșterea ei. Lucru pe care el nu l-a contrazis. A declarat că vorbesc des la telefon, dar asta nu înseamnă că se implică în vreun fel în creșterea ei. Deci, nu mă contrazice, dar dacă tot îl bufnește râsul, eu l-aș întreba și aș dori să spună public când a dus-o ultima oară la școală, când a luat-o ultima oară de la afterschool, când a ieșit ultima oară cu ea în oraș, când a fost în 9 ani de când este Iza, o zi cu ea, doar el cu ea, ce cadouri i-a oferit în ultimii ani vreodată și cu ce s-a implicat în creșterea ei în ultimii ani, mai ales de când a început școala.

Dacă tot îl bufnește râsul în felul acesta, aș vrea și eu să știu, pentru că eu nu spun niciodată lucruri neadevărate, pentru care nu am ceva în spate, adică niște probe și așa mai departe. De asemenea, aceste lucruri sunt știute, pentru că oamenii văd cine o duce pe Iza la școală, cine o ia de la afterschool, cine se duce cu ea la activități și mai ales, oamenii știu cine plătește facturile peste tot. Deci să nu îl mai bufnească râsul atât, pentru că eu chiar cred că nu este cazul și ar fi bine măcar să își vadă de ale lui și să nu mai dea declarații de tipul ăsta, când se știe realmente cu musca pe căciulă.”, a declarat Oana Roman.

Oana Roman, în război cu Catinca Roman

Oana Roman a mai povestit că s-a certat și cu sora ei din cauza indiferenței cu care tratează lucrurile. Catinca Roman a fost acuzată că nu își vizitează mama grav bolnavă la azil și că nu s-a mai interesat de ea de luni întregi.

„Eu am probe, nu scrise ci audio, care demonstrează că vorbele ei azi au fost altele. Citez „Nu am fost la maică mea de un an, pentru că, sinceră să fiu, nu am de ce. Da. Nu am de ce la ce s-a întâmplat. Pot să-mi pun picioarele în spate liniștită”. Nu știu ce consideră ea că s-a întâmplat. În afară de faptul că mama s-a luptat pentru ea și pentru noi toată viața ei. Deci eu nu vorbesc fără probe, nu mint și nu mă fofilez. Și nu voi mai permite nimănui niciodată să-mi pună la îndoială afirmațiile, pentru că eu pentru tot am probe și adevărul de partea mea. Și cu asta am încheiat. Am și înregistrarea audio. Am tăcut din respect pentru mama și pentru sănătatea ei. Dar gata. M-am săturat de minciuni. Nu mai salvez aparențele nimănui.”, a mărturisit Oana Roman pentru WOWbiz.ro.