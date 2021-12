Se închid școlile? Profesorii refuză să mai intre la ore dacă situația nu se schimbă până la finalul anului

Profesorii au ajuns la capătul puterilor din cauza salariilor. După ce Guvernul nu a anunțat măriri, aceștia au mărturisit că sunt pregătiți să intre în grevă generală din ianuarie. Dascălii vor refuza să intre la ore, iar elevii vor fi nevoiți să rămână acasă.

Greva anului!

„Primim foarte multe semnale contondente, reacţiile sunt extrem de dure, oamenii vor să protesteze. Aşa cum am transmis şi Guvernului astăzi, după 3 ianuarie se va ajunge foarte probabil la o grevă generală, adică s-ar putea să apară neplăcuta surpriză să se pună lacătul pe şcoli. Am transmis asta, astăzi, unui consilier al prim-ministrului, să îi comunice, pentru că lucrurile nu mai pot fi acceptate aşa cum sunt”, a afirmat preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Simion Hăncescu.

Președintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie (FSE) Spiru Haret, Marius Nistor, a declarat că profesorii sunt mai hotărați ca niciodată.

„În condiţiile actuale, da (închiderea şcolilor în urma unei greve generale – n. r.) e o posibilitate reală”, a spus acesta.

„Începând de luni, vor fi demarate acţiuni de protest, cu pichetarea Guvernului, începând cu ora 12:30. Reprezentanţii federaţiilor sindicale din învăţământ – Spiru Haret, FSLI şi Alma Mater – vor fi luni în Piaţa Victoriei. Acţiunea va continua şi în zilele următoare şi va fi urmată, bineînţeles, şi de alte forme de protest, solicitate de membrii noştri de sindicat – neîncheierea situaţiilor şcolare şi chiar grevă generală”, a menţionat Marius Nistor.

Acesta a mai declarat că dascălii s-au saturat să se implice pe un salariu mediocru și își doresc ca anul 2022 să vină cu mari schimbări.

„Dacă aseară se discuta de îngheţarea salariilor din învăţământ, prin prorogarea creşterilor salariale stabilite pe Legea 153 – ar fi însemnat al treilea an consecutiv – astăzi, să vii să spui că le dai o pătrime din ceea ce ar trebui să primească, şi de fapt pătrimea nu este pătrime, e jumătatea pătrimii, deci cam 4% în medie, sau mai precis 50-60 de lei în medie, nu înseamnă altceva decât umilinţă şi bătaie de joc la adresa întregului corp profesoral şi a salariaţilor din educaţie.

Ca să nu mai vorbim că Guvernul nu se gândeşte câtuşi de puţin şi la personalul nedidactic, care nu e prevăzut în această aşa-zisă pătrime, personal care e absolut indispensabil, mai ales în perioadă de pandemie. Trebuia să primim două tranşe, care înseamnă peste 17%, iar dacă e să le reactualizăm cu rata inflaţiei ne ducem pe la 25%, pentru că în momentul de faţă tot ceea ce înseamnă aşa-zisă creştere salarială este de fapt doar o acoperire parţială a inflaţiei din ultimii ani. Oamenii se simt efectiv umiliţi de tot ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme”, a precizat Marius Nistor.

Salarii mediocre

Preşedintele FSLI, Simion Hăncescu a mărturisit că Guvernul a uitat de educație și de profesorii care au adus rezultate impresionante. Acesta a declarat că un dascăl tânăr nu poate să supraviețuiască o lună cu doar 2.200 de lei.

„Asta este o bătaie de joc, iar oamenii sunt extrem de revoltaţi. Ultima mărire a fost la 1 ianuarie 2020, acea pătrime. Având în vedere faptul că inflaţia cumulată depăşeşte 10% în 2020 – 2021, era mai mult decât normal să se dea 16%. Ori, cu 4% e clar că mulţi dintre cei din învăţământ sunt chiar sub limita de subzistenţă. Dacă ne gândim la un profesor tânăr care are acum 2.200 şi ceva de lei net, plus 70 de lei în plus, vă daţi seama că tot în categoria săracilor este. Un profesor nu poate să trăiască, dacă mai are şi familie… Deci, e clar: Guvernul are alte priorităţi. Să nu uităm că cele mai multe categorii socio-profesionale au ajuns deja la nivel maxim (…) am crezut că va veni şi rândul nostru. Iată însă că nu a venit încă şi e clar că o asemenea chestie nu mai poate fi tolerată”, a susţinut Hăncescu, potrivit stiripesurse.ro