Salarii înghețate. Marcel Ciolacu face dezvăluiri legate de datoriile României. Cât va rămâne Nicolae Ciucă premier

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a decis să prezinte românilor situația bugetară pentru 2022. El a anunțat faptul că salariile bugetarilor vor îngheța, alături de pensiile speciale și veniturile demnitarilor. Social-democratul a precizat și motivul care a dus la această decizie: România are datorii mari.

„Avem un grad de îndatorare de 50% din PIB. Să vedem cât e PIB-ul, căci e posibil să fi depășit.”, a spus Ciolacu.

Șeful Camerei Deputaților a decis să vorbească și despre numirile din Guvernul Ciucă, asta după ce Alexandru Rafila a declarat că în CA legate de domeniul Sănătății erau mulți oameni fără pregătirea necesară.

„Eu, Marcel Ciolacu, vă promit că nici un factor din judeţ nu va cere miniştrilor să pună oameni pe pile în Guvern”. Social-democratul a susținut că, fratele lui Stănescu are competențele profesionale, ba chiar și două mandate în Parlament. „Mi-l asum, vom vedea activitatea dânsului”, a conchis președintele PSD.

Marcel Ciolacu a susținut că „nu am să-i reproşez nimic, profesional sau legal, nici doamnei Laura Vicol”, după ce avocata a fost numită la Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor.

În ceea ce privește înghețarea salariilor bugetarilor, a pensiilor speciale și a veniturilor demnitarilor, Marcel Ciolacu susține că există deja o decizie oficială. Social-democratul a mărturisit că trebuie depășită această criză economică și se fac toate demersurile necesare.

„Trebuie să depăşim această criză economică, deficitul este foarte mare, aşteptăm execuţia bugetară. Am intrat la guvernare din mers, deocamdată am rezolvat urgenţele. Sp nu uităm că suntem în pandemie, eu nu o sa anunţ triumfător că am învins pandemia. Haideţi să dăm o şansă acestei coaliţii, care este condamnată să guverneze până în 2024.

Am picat de acord cu ceilalţi lideri din coaliţie că trebuie să intervenim pe salariile angajaţilor din sănătate, cu excepţia medicilor şi asistentelor″, a spus preşedintele PSD în exclusivitate la România TV.

Marcel Ciolacu, cuvinte de laudă pentru premierul Nicolae Ciucă

În cadrul declarațiilor făcute miercuri seara, președintele PSD a vorbi și despre prim-ministrul României, susținând că este posibil să rămână în fruntea Guvernului până în 2024. Ciolacu are numai cuvinte de laudă pentru acesta, susținând că este un om responsabil, care știe în ce s-a băgat atunci când a acceptat această funcție.

„Din toate discuțiile avute până acum, din punctul meu de vedere este un om capabil, care înțelege exact în ce s-a aruncat și un om foarte responsabil. Și sunt ferm convins că va avea un mandat bun de premier. Categoric voi lăsa ca domnul Ciucă să fie în continuare premier, dacă vom ajunge la o asemenea performanță (n.r. ca România să fie ca Dubai).”, a declarat Marcel Ciolacu pentru sursa citată anterior.