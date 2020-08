„Mă interesează fiecare loc de muncă pentru fiecare român. Nu vreau să iasă niciun om din activitate. Munca lui înseamnă venituri pentru el și pentru familie. Înseamnă demnitate pentru fiecare om activ. Și da, România merge înainte pentru că românii muncesc.

Am fost mereu atentă la modul în care antreprenorii luptă să gestioneze perioada de criză. Le mulțumesc. Am fost în contact cu angajații români cărora le-am spus că tot ceea ce ține de Guvern pentru locurile lor de muncă, vom face. Și ne-am ținut de cuvânt.

Astă seară echipa guvernamentală a aprobat noi măsuri de sprijin. Săptămânile acestea în care am avut nenumărate discuții cu partenerii sociali, în care am avut zeci de dezbateri cu toți cei care au fost interesați să contribuie la pregătirea noilor măsuri de sprijin pentru angajatori și pentru angajați, am auzit des următoarele: dacă se ocupă Ministerul Muncii este o garanție că măsurile vor fi rapid funcționale.

Nu este puțin lucru să ajungem aici. #Lamuncă.

Începem implementarea noilor măsuri și le continuăm pe cele în vigoare. #ANOFM #ANPIS

Un efort de care nu ne plângem, așa trebuie să arate o administrație eficientă, mobilizată pentru nevoile oamenilor”, a scris Violeta Alexandru, pe Facebook.