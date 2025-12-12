Se circulă în condiții grele pe șoselele și autostrăzile din România. Vizibilitate redusă sub 50 de metri

Traficul rutier se desfăşoară, vineri dimineaţă, în condiţii de vizibilitate scăzută la sub 200 de metri, anunță Centrul Infotrafic. În unele zone, aceasta scade sub 50 de metri, iar carosabilul este umed. Vizibilitatea în trafic este diminuată, chiar sub 100 de metri, şi pe autostrăzile A1 Bucureşti-Piteşti, A2 Bucureşti-Constanţa, A3 Bucureşti-Braşov, A0 (Centura Bucureşti).

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă că, în această dimineaţă, şoferii se confruntă cu un carosabil umed şi zone extinse de ceaţă. Vizibilitatea coboară frecvent sub 200 de metri, iar în anumite puncte izolate se reduce chiar sub 50 de metri, ceea ce îngreunează semnificativ deplasarea.

Autorităţile menționează că nu sunt înregistrate evenimente rutiere care să impună restricţii pe autostrăzi sau pe drumurile naţionale. Traficul rămâne însă îngreuna, având în vedere că ceaţa persistă pe multe rute intens circulate din ţară.

Situaţia este similară şi pe principalele autostrăzi. Pe A1 Bucureşti-Piteşti, A2 Bucureşti-Constanţa, A3 Bucureşti-Braşov şi pe A0 – Centura Bucureşti, carosabilul este parţial umed, iar ceaţa scade vizibilitatea pe alocuri sub 100 de metri.

Poliţiştii rutieri îi sfătuiesc pe conducătorii auto să reducă viteza, să păstreze o distanţă mai mare faţă de vehiculele din faţă şi să folosească luminile corespunzător. Evitarea frânărilor bruşte şi a manevrelor riscante este esenţială pentru prevenirea accidentelor.

De asemenea, pietonii sunt îndemnaţi să stea departe de partea carosabilă, mai ales pe timp de întuneric şi în zone unde ceaţa limitează vizibilitatea.

Pe parcursul zilei de vineri, răcirea vremii continuă la nivel naţional, anunţă meteorologii. În zonele intracarpatice şi în sudul ţării, ceaţa densă şi norii joşi domină întreaga zi, iar pe alocuri îşi fac apariţia burniţa sau ploile slabe, care menţin atmosfera rece şi umedă.

În restul regiunilor, cerul rămâne variabil, cu perioade în care norii se mai risipesc. Totuşi, ploile nu dispar complet. În Moldova sunt posibile precipitaţii slabe, dar doar izolat, spun specialiştii de la ANM.