Mesajul lui Gabriel Mutu vine în contextul în care candidatul PNL susținut de USR PLUS la Primăria Sectorului 6, Ciprian Ciucu, solicită DNA să facă un audit complet al sumelor pentru „reclama personală” a lui Gabriel Mutu pe materialele Primăriei Sectorului 6.

În filmulețul postat pe rețele sociale, Gabriel Mutu susține că „oamenii vor să vadă o administrație bună”.

„Dragi prieteni, campania electorală se apropie de final. Din păcate, au început atacurile murdare, minciunile și intoxicările.

Eu îmi văd de lucrările din sector, de reabilitarea blocurilor, de amenajarea spațiilor verzi, de pregătirea școlilor și a secțiilor de votare, astfel încât dumneavoastră, cetățenii sectorului nostru, să fiți mulțumiți.

Văd că un candidat mă acuză de apariția unor materiale negative. Domnule candidat, căutați în rândul partidelor de dreapta, pentru că acolo veți găsi vinovații. Aveți toate pârghiile necesare, faceți-o. Nu aruncați minciuni la adresa mea, pentru că nu este fair play.

Eu am prezentat doar ce am făcut în acești 4 ani și nu v-am atacat niciodată.

Eu știu că oamenii vor să vadă proiecte concrete, vor să vadă o bună administrație, și nu politică. Baftă tuturor candidaților”, a spus Gabriel Mutu.

În anul 2016, într-un interviu acordat Evenimentului zilei, Gabriel Mutu prezenta principalele sale proiecte pentru sectorul 6

Voi acționa pe trei axe simultan: demararea curățeniei, reabilitarea termică accelerată prin atragerea de fonduri europene și finanțarea corectă a sistemului de învățământ. Mă opresc asupra curățeniei, în mod special, pentru că este o mare problemă a sectorului 6 și militez de ani de zile, prin campanii active pentru rezolvarea acestei situații. Am strâns împreună cu echipa de voluntari a Asociației „Gabriel Mutu – Alături de tine” zeci de saci de gunoaie, am curățat grădinile blocurilor și am plantat tei pentru a transforma sectorul într-unul verde, în care să respirăm aer curat. Am demarat, de asemenea, și o inițiativă cetățenească de strângere de semnături la corturi instalate în sectorul 6, pentru taxa ZERO la ridicarea gunoiului menajer.