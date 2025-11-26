Scriitorul oltean care l-a creat pe cel mai popular elev din literatura contemporană

Cum a reușit Mihail Drumeș să pună Oltenia pe harta literară după ce fusese ani în șir văduvită în raport cu alte regiuni?

Când a venit pe lume, la 26 noiembrie 1901, la Ohrida, în Macedonia de Nord de azi, atunci în Imperiul Otoman, nimeni nu știa că Mihail V Dumitrescu va ajunge scriitorul adorat de zeci de mii de adolescenți români.

Familia lui ( Vasile Dimitrie și Despina Gero Dimitrie) vine în Oltenia, se stabilește într-o comuă urbană la acea dată, situată la egală depărtare de Slatina și de Craiova, pe malurile Oltețului, Balșul, care la finalul secolului XIX a avut un pod fix, consstruit din metal nituit pe piloni de piatră, peste Olteț.

După ce a crescut într-o casă destul de răsărită (pe actuala stradă Nicolae Bălcescu, lângă fosta fabrică Jiul, pe sensul sepre Slatina), Mihail Dumitrescu (nume luat de toată familia), studiază în localitatea de domiciliu, Balș clasele primare, pentru ca liceul să îl facă în capitala Romanațiului, Caracal, apoi la Craiova.

Este o experiență pe care Mihail V Dumitrescu, devenit Mihail Drumeș o va valorifica în Invitație la Vals, dar mai ales în Elevul Dima dintr-a șaptea. După susținerea Bacalaureatului, în 1925, ajunge student la Universitatea din București, devenind licențiat în Litere și Filosofie, profesând din 1928, o vreme la liceu, apoi în mediul universitar. Din 1922, debutează literar.

Acțiunea din Elevul Dima dintr-a șaptea se desfășoară în Craiova. Elevul provincial Dima cunoaște viața de obște a Craiovei. Află că profesorii și profesoarele nu erau nici pe departe modele, Dima visează la o insulă din Arhipelagul Galapagos, iubește fără speranță, constrânge o notabilitate a urbei, soția directorului liceului, pe care o acuză că avusese aventuri sexuale cu un elev ingenuu care se îndrăgostise de ea apoi se omorâse pentru că nu i se răspunsese la sentimente.

Sunt descrise dughenele cu mici, vin, grătare și lăutari din centrul comercial al Craiovei vechi, zonele Lipscani, România Muncitoare, descrie lumea bordelurilor din zona Sirenilor (azi zona Câmpia Islaz, nu departe de Colegiul Frații Buzești). Dima ajunge student, milionar, inginer aeronautic, își cumpără insula visată pentru care organizase o revoltă în școala unde învăța.

Tema sinuciderii apare și în Elevul Dima (scris în 1946) și în Invitație la vals (1936). Mihail Drumeș descrie împrejurimile Balșului cu Oltețul, Româna, localitatea Apele Vii din Dolj, inventând numele unui boier, Apelevianu.

Mihail Drumeș abordează și stilul polițist. Romanele sale arată modul cum învățau liceenii în România interbelică, modul cum evoluau poveștile de iubire.

Ulterior, devine din 1967, un autor de monografii științifice, istorice și de personalități. Este admis din acel an în Uniunea Scriitorilor.

Mihail Drumeș a murit la 27 februarie 1982, la București. În manuscris, mai avea multe de publicat.